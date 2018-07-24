Председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев и глава АО «НК «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев подписали меморандум, согласно которому две национальные компании будут сотрудничать по привлечению иностранных инвес­тиций в туристскую отрасль.

Ожидается, что совместная работа по продвижению инвестиционных проектов в отрасли и их презентация широкому кругу отечественных и зарубежных инвесторов в рамках Государственной программы развития туризма до 2023 года будут проводиться при использовании информационно-мониторинговой системы управления бизнес-процессами (CRM), разработанной Kazakh Invest.

Особое значение в рамках сот­рудничества придается вопросам кросс-маркетинга. Так, стороны рассчитывают на взаимную информационную поддержку при проведении различных мероприя­тий на территории республики и за рубежом, способствующих прив­лечению инвестиций.

Одним из таких мероприятий станет первый в Казахстане туристский инвестиционный форум, организуемый нацкомпанией Kazakh Tourism, где будут презентованы якорные отраслевые инвестиционные проекты.