Инвестиции в творческий потенциал нации

По существу
Акан Абдуалиев, директор Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

В Послании Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева от 28 октяб­ря 2026 года «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» определены стратегические цели по укреплению социальных и экономических основ развития страны.

фото из личного архива Акана Абдуалиева

Как представителю сферы культуры мне особенно близка тема развития инфраструктуры. Ведь качество жизни определяется в том числе и тем, какие возможности есть у человека для получения образования, занятий творчеством и духовного развития.
Президент уделил внимание всестороннему изучению потребностей регионов в объектах культуры, строи­тельству домов творчества и библиотек. Главный смысл этих инициатив я вижу в том, чтобы сделать культуру доступнее. Каждый ребенок должен иметь возможность раскрыть свои способности независимо от места рождения. Путь юного таланта на профессиональную сцену начинается с творческого кружка, грамотного наставника и системной поддержки.

При этом эффективность новых учреждений культуры следует оценивать прежде всего по тому, насколько насыщенной и содержательной будет их работа. Одновременно со строительством необходимо готовить специалис­тов, приобретать качественные музыкальные инструменты, формировать постоянный репертуар и налаживать сотрудничество с профессиональными коллективами. Только при таком подходе вложения в инфраструктуру будут способствовать развитию человеческого потенциала. О результатах следует судить по посещаемости культурных мероприятий, числу детей, получающих творческое образование, и возможностям профессионального роста местных исполнителей.

В этой связи возрастает значение творческого сотрудничества концерт­ных организаций с регионами. Гаст­роли, мастер-классы и совместные проекты способны придать новый импульс культурной жизни на местах. Выступление профессионального артиста на сельской сцене становится ярким событием для зрителей, а начинающим исполнителям помогает найти ориентиры и поверить в собственные силы.

Еще одна важная тема Послания – реформы в сфере образования. Глава государства подчеркнул, что главная миссия учителя – давать детям качест­венное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Поэтому необходимо избавить педагогов от избыточной работы, которая мешает им выполнять свои основные обязанности.

Считаю, что этот вопрос поднят свое­временно. Если раньше учителя были загружены бумажной отчетностью, то теперь немало времени уходит на заполнение различных электронных платформ в строго установленные сроки. Получается, что, стремясь облегчить труд педагогов, мы во многом ограничились цифровизацией прежней бюрократии.

Не менее острым остается вопрос авторитета учителя. К сожалению, случаи грубого отношения учеников к педагогам становятся частыми. При возникновении любой проблемы мы нередко спешим обвинить учителя. Между тем педагог не может нести ответственность за все, что ребенок усваивает дома. Основы воспитания закладываются в семье, и первостепенная роль здесь принадлежит родителям. Поэтому такие вопросы руководству школы, родителям, учителям и самим ученикам необходимо решать совместно.

Эта тема требует всестороннего рассмотрения. Значение имеет и культурная среда, в которой растет ребенок. В некоторых отдаленных населенных пунктах практически нет учреждений культуры. У сельских детей в таких условиях гораздо меньше возможнос­тей приобщаться к искусству, развивать свои способности и формировать интерес к культурной жизни.

Президент подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки завершить комплексное исследование и детальный анализ потребностей областей в объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Глава государства также отметил, что развитие сельских территорий неизменно находится на его особом контроле.

Убежден, что тесное сотрудничество учреждений культуры со школами поможет повысить качество образования и воспитания детей. Значимость обоих направлений ясно обозначена в Послании. Их взаимодействие позволит создать больше возможностей для всестороннего развития подрастаю­щего поколения.

Особый смысл в этом контексте приобретает объявление следующего года Годом Всенародной большой стройки. За этой инициативой стоят конкретные потребности людей: доступные детские сады, школы, больницы, спортивные и культурные учреждения. Меня радует, что таких объектов будет больше. Именно в подобных делах находят практическое воплощение президентские инициативы «Таза Қазақстан», «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и Порядок».

Широкий общественный отклик вызвало и объявленное повышение минимальной заработной платы с 80 до 110 тыс. тенге. Это решение отвечает ожиданиям многих граждан. Улучшение материального положения людей укрепляет уверенность в завтрашнем дне.

Каждый год мы ждем от Послания решений, которые дают людям надеж­ду и открывают новые перспективы. В этом году также поставлены конкретные задачи и предложены программы, направленные на повышение благополучия граждан. Эти инициативы вызывают искреннюю поддержку.

#культура #инфраструктура #Қазақконцерт #Послание Президента

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