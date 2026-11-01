Инвестиции в творческий потенциал нации

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» определены стратегические цели по укреплению социальных и экономических основ развития страны.
Как представителю сферы культуры мне особенно близка тема развития инфраструктуры. Ведь качество жизни определяется в том числе и тем, какие возможности есть у человека для получения образования, занятий творчеством и духовного развития.
Президент уделил внимание всестороннему изучению потребностей регионов в объектах культуры, строительству домов творчества и библиотек. Главный смысл этих инициатив я вижу в том, чтобы сделать культуру доступнее. Каждый ребенок должен иметь возможность раскрыть свои способности независимо от места рождения. Путь юного таланта на профессиональную сцену начинается с творческого кружка, грамотного наставника и системной поддержки.
При этом эффективность новых учреждений культуры следует оценивать прежде всего по тому, насколько насыщенной и содержательной будет их работа. Одновременно со строительством необходимо готовить специалистов, приобретать качественные музыкальные инструменты, формировать постоянный репертуар и налаживать сотрудничество с профессиональными коллективами. Только при таком подходе вложения в инфраструктуру будут способствовать развитию человеческого потенциала. О результатах следует судить по посещаемости культурных мероприятий, числу детей, получающих творческое образование, и возможностям профессионального роста местных исполнителей.
В этой связи возрастает значение творческого сотрудничества концертных организаций с регионами. Гастроли, мастер-классы и совместные проекты способны придать новый импульс культурной жизни на местах. Выступление профессионального артиста на сельской сцене становится ярким событием для зрителей, а начинающим исполнителям помогает найти ориентиры и поверить в собственные силы.
Еще одна важная тема Послания – реформы в сфере образования. Глава государства подчеркнул, что главная миссия учителя – давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Поэтому необходимо избавить педагогов от избыточной работы, которая мешает им выполнять свои основные обязанности.
Считаю, что этот вопрос поднят своевременно. Если раньше учителя были загружены бумажной отчетностью, то теперь немало времени уходит на заполнение различных электронных платформ в строго установленные сроки. Получается, что, стремясь облегчить труд педагогов, мы во многом ограничились цифровизацией прежней бюрократии.
Не менее острым остается вопрос авторитета учителя. К сожалению, случаи грубого отношения учеников к педагогам становятся частыми. При возникновении любой проблемы мы нередко спешим обвинить учителя. Между тем педагог не может нести ответственность за все, что ребенок усваивает дома. Основы воспитания закладываются в семье, и первостепенная роль здесь принадлежит родителям. Поэтому такие вопросы руководству школы, родителям, учителям и самим ученикам необходимо решать совместно.
Эта тема требует всестороннего рассмотрения. Значение имеет и культурная среда, в которой растет ребенок. В некоторых отдаленных населенных пунктах практически нет учреждений культуры. У сельских детей в таких условиях гораздо меньше возможностей приобщаться к искусству, развивать свои способности и формировать интерес к культурной жизни.
Президент подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки завершить комплексное исследование и детальный анализ потребностей областей в объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Глава государства также отметил, что развитие сельских территорий неизменно находится на его особом контроле.
Убежден, что тесное сотрудничество учреждений культуры со школами поможет повысить качество образования и воспитания детей. Значимость обоих направлений ясно обозначена в Послании. Их взаимодействие позволит создать больше возможностей для всестороннего развития подрастающего поколения.
Особый смысл в этом контексте приобретает объявление следующего года Годом Всенародной большой стройки. За этой инициативой стоят конкретные потребности людей: доступные детские сады, школы, больницы, спортивные и культурные учреждения. Меня радует, что таких объектов будет больше. Именно в подобных делах находят практическое воплощение президентские инициативы «Таза Қазақстан», «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и Порядок».
Широкий общественный отклик вызвало и объявленное повышение минимальной заработной платы с 80 до 110 тыс. тенге. Это решение отвечает ожиданиям многих граждан. Улучшение материального положения людей укрепляет уверенность в завтрашнем дне.
Каждый год мы ждем от Послания решений, которые дают людям надежду и открывают новые перспективы. В этом году также поставлены конкретные задачи и предложены программы, направленные на повышение благополучия граждан. Эти инициативы вызывают искреннюю поддержку.