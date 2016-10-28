​Инвестиции в знания

За год здесь обучились свыше 55 тыс. сотрудников АО «АМТ» и подрядных организаций. А в партнерах у кампуса 24 учебных центра Казахстана и России, 11 тренинговых компаний стран СНГ, 6 казахстанских колледжей и 4 университета. Гостей восхищает обширная учебно-материальная база с учебно-производственными мастерскими, компьютерными классами, лабораториями, тренажерами. Открытый в Казахстане кампус производственной компании стал 6-м в мире по счету филиалом корпоративного «АрселорМиттал Университета». Такой учебный центр, по мнению директора по персоналу АО «АрселорМиттал Темиртау» Анны Адом, позволяет инвестировать в главное – интеллектуальный капитал. Сотрудники могут учиться без отрыва от производства. А современные технологии позволяют использовать онлайн-программы и получать дополнительные знания не только на работе, но и дома.
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Наталья РЫЖКОВА, Темиртау
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