Инвестиционно-активный химпром

Об инвестиционном потенциале отрасли и расширении линейки новой продукции рассказали на брифинге в СЦК представители транснациональной корпорации BASF и Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST.

Раскрывая тему, председатель правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST» Борисбий­ Жангуразов напомнил, что на сегодня химическая промышленность является базовой отраслью экономики. Продукция отечественного химпрома, кроме широкого потребления в сфере быта, практически применяется во всех отраслях экономики, начиная от энергетики, сельского хозяйства, до пищевой и другой промышленности. По итогам 2015 года объем производства продуктов химической промышленности в РК составил 244,1 млрд тенге, в то время как в 2010 году он был на уровне 104,1 млрд. При этом за пять лет доля производства данной продукции в обрабатывающей промышленности увеличилась с 2,7 до 4,2%, в целом в промышленном производстве республики – с 0,9 до 1,7%.

За последние шесть лет валовой приток прямых иностранных инвестиций в химическую отрасль Казахстана составил 191,6 млн долларов. В прошлом периоде динамика притока инвес­тиций в отрасль несколько снизилась – с 35,9 млн долларов в 2014 году до 5,2 млн – в 2015-м, что также связано с неблагоприятными внешними факторами.

– Несмотря на все эти вызовы, Казахстан продолжает программу индустриализации и работу по совершенствованию инвестиционного климата, в стране уделяется особое внимание работе с действующими инвесторами, одним из которых является крупнейшая международная корпорация BASF, – сказал Б. Жангуразов.

Вице-президент компании BASF по региону Лоран Тантурье проинформировал:

– На сегодня общий объем продаж продукции компании по всему миру достигает порядка одного миллиарда долларов. В различных странах у нас размещено больше 400 производств. Благодаря новейшей продукции химической промышленности успешно развивается целый ряд других отраслей. Поэтому мы стремимся внести свой посильный вклад в рост экономики стран, где мы работаем.

Говоря об инвестиционной деятельности концерна BASF на казахстанском рынке, руководитель подразделения строительной химии в Цент­ральной Азии ТОО «БАСФ Центральная Азия» Сауле Байтжаунова подчеркнула, что в сегменте добавок для строительных бетонных смесей, улучшающих их свойство и качество, казахстанские производители являются не только первыми ласточками, но и лидерами этой отрасли. По ее мнению, зарубежные инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективу развития рынка химических материалов и компонентов в Казахстане. Поэтому они и далее намерены расширять сеть производств в нашей стране.

В текущем году, как отметил глава KAZNEX INVEST, в стране наблюдается положительная динамика восстановления притока прямых иностранных инвестиций в экономику. На сегодня из 10 млрд долларов привлекае­мых ПИИ около 10% приходится на долю обрабатываю­щей промышленности. По итогам I квартала 2016 года Казахстан привлек более 2,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую отрасль. Это положительный признак восстановления инвестиционных процессов.