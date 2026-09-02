Инвестиционный бум: какие мегапроекты на $124 млрд готовит Казахстан

Казахстан находится на пороге крупнейшего инвестиционного цикла за последние десятилетия. После завершения расширения Тенгиза государство ищет новые крупные проекты, способные поддержать экономический рост

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По подсчетам Telegram-канала Tradereport, в стране сейчас заявлено тринадцать проектов стоимостью свыше миллиарда долларов каждый. Их суммарная стоимость превышает $124 млрд, сообщает Kazpravda.kz

Между объявлением проекта и его запуском обычно проходит несколько лет. Часть перечисленных инициатив пока находится на стадии переговоров и разведки.

Самый дорогой проект остаётся на бумаге

Комплекс Hyrasia One в Мангистауской области оценивается в $40-50 млрд. Это крупнейший из всех заявленных проектов в стране.

Разработкой занимается германо-шведская Svevind, с 2023 года входящая в состав норвежской государственной Statkraft. Компания объявила о планах еще в 2021 году, и сроки с тех пор не раз сдвигались.

Пройден этап предварительного проектирования. Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2026 году, а сама стройка пока не началась.

Первая атомная станция в истории страны

Строительство АЭС «Балхаш» возле поселка Улькен обойдется в $16,4 млрд. Генеральным подрядчиком выступает российский «Росатом».

Россия кредитует основную часть стоимости проекта, остальное покрывает правительство Казахстана. Инженерные изыскания в Улькене начались в августе 2025 года.

Само строительство планируют начать в 2027 году. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035–2036 годы.

Китайский интерес к алюминию

Готовятся сразу два китайских проекта по переработке алюминиевого сырья. Глиноземно-алюминиевый кластер группы Xinfa в Павлодарской области оценивается в $15 млрд, это самый дорогой из проектов, где стройка еще не началась.

Второй проект, компании East Hope в Костанайской и Актюбинской областях, стоит $12,6 млрд. Именно его доклад ЮНКТАД назвал крупнейшим гринфилд-проектом, объявленным в развивающейся Азии в 2025 году.

По обоим проектам пока идет разработка проектно-сметной документации. Даты начала строительства объявлены предварительно и могут измениться.

Технологии, газ и то, что уже строится

Под Экибастузом уже началось строительство «Долины ЦОДов» стоимостью до $10 млрд. Партнерами выступают американский стартап Firebird, NVIDIA и казахстанский «Казахтелеком», коммерческий запуск заявлен на 2027 год.

На западе страны компания Geo Jade Petroleum вместе с казахстанской стороной изучает месторождение нетрадиционного газа Созак. Проект оценивается в $7,8 млрд и пока находится на стадии меморандума, это самая ранняя стадия из всех перечисленных инициатив.

Строительство газохимического завода «Силлено» в Атырауской области уже стартовало, запуск намечен на 2029 год. Модернизация комбината Qarmet в Темиртау обойдется в $3,5 млрд и должна завершиться к 2028 году.

Заявлено не значит построено

Доклад ЮНКТАД отдельно отмечает лишь один из тринадцати проектов, East Hope, как главное событие года для казахстанской экономики. Остальные двенадцать в глобальную статистику пока не попали, хотя вместе с ним формируют куда более масштабную картину.

Часть проектов может задержаться, часть изменит параметры, а некоторые не дойдут до стройки в заявленном виде. Но даже с поправкой на это Казахстан формирует один из самых насыщенных портфелей мегапроектов среди стран своего региона.

