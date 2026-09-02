Инвестиционный бум: какие мегапроекты на $124 млрд готовит Казахстан

Инвестиции

Казахстан находится на пороге крупнейшего инвестиционного цикла за последние десятилетия. После завершения расширения Тенгиза государство ищет новые крупные проекты, способные поддержать экономический рост

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По подсчетам Telegram-канала Tradereport, в стране сейчас заявлено тринадцать проектов стоимостью свыше миллиарда долларов каждый. Их суммарная стоимость превышает $124 млрд, сообщает Kazpravda.kz

Между объявлением проекта и его запуском обычно проходит несколько лет. Часть перечисленных инициатив пока находится на стадии переговоров и разведки.

Самый дорогой проект остаётся на бумаге

Комплекс Hyrasia One в Мангистауской области оценивается в $40-50 млрд. Это крупнейший из всех заявленных проектов в стране.

Разработкой занимается германо-шведская Svevind, с 2023 года входящая в состав норвежской государственной Statkraft. Компания объявила о планах еще в 2021 году, и сроки с тех пор не раз сдвигались.

Пройден этап предварительного проектирования. Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2026 году, а сама стройка пока не началась.

Первая атомная станция в истории страны

Строительство АЭС «Балхаш» возле поселка Улькен обойдется в $16,4 млрд. Генеральным подрядчиком выступает российский «Росатом».

Россия кредитует основную часть стоимости проекта, остальное покрывает правительство Казахстана. Инженерные изыскания в Улькене начались в августе 2025 года.

Само строительство планируют начать в 2027 году. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035–2036 годы.

Китайский интерес к алюминию

Готовятся сразу два китайских проекта по переработке алюминиевого сырья. Глиноземно-алюминиевый кластер группы Xinfa в Павлодарской области оценивается в $15 млрд, это самый дорогой из проектов, где стройка еще не началась.

Второй проект, компании East Hope в Костанайской и Актюбинской областях, стоит $12,6 млрд. Именно его доклад ЮНКТАД назвал крупнейшим гринфилд-проектом, объявленным в развивающейся Азии в 2025 году.

По обоим проектам пока идет разработка проектно-сметной документации. Даты начала строительства объявлены предварительно и могут измениться.

Технологии, газ и то, что уже строится

Под Экибастузом уже началось строительство «Долины ЦОДов» стоимостью до $10 млрд. Партнерами выступают американский стартап Firebird, NVIDIA и казахстанский «Казахтелеком», коммерческий запуск заявлен на 2027 год.

На западе страны компания Geo Jade Petroleum вместе с казахстанской стороной изучает месторождение нетрадиционного газа Созак. Проект оценивается в $7,8 млрд и пока находится на стадии меморандума, это самая ранняя стадия из всех перечисленных инициатив.

Строительство газохимического завода «Силлено» в Атырауской области уже стартовало, запуск намечен на 2029 год. Модернизация комбината Qarmet в Темиртау обойдется в $3,5 млрд и должна завершиться к 2028 году.

Заявлено не значит построено

Доклад ЮНКТАД отдельно отмечает лишь один из тринадцати проектов, East Hope, как главное событие года для казахстанской экономики. Остальные двенадцать в глобальную статистику пока не попали, хотя вместе с ним формируют куда более масштабную картину.

Часть проектов может задержаться, часть изменит параметры, а некоторые не дойдут до стройки в заявленном виде. Но даже с поправкой на это Казахстан формирует один из самых насыщенных портфелей мегапроектов среди стран своего региона.
 

#инвестиции #проекты

Популярное

Все
Инвестиции в будущее страны
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
AI-Sana создает экосистему будущего
Урожай со школьного огорода
Жаркий лед
Здоровое сердце – здоровый ребенок
Проявили мужество
Вышли во второй раунд
В подарок – спортплощадка
Робот-учитель в столичной школе
Золото из Бангкока
Уверенный старт
Жарайсың, Жания!
В Алматы прошел Pitch Day социального проекта ITMLab
Первый пациент
Путеводная звезда
Благодарность Мастеру
Минздрав усиливает контроль
Масштабы требуют инфраструктуры
Усилен контроль за акваторией
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Жатва идет полным ходом
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Готовят трубы летом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Атом, водород, ветер и газ: как инвестиции развивают энерге…
В Казахстане зафиксирован резкий рост инвестиций в торговлю
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]