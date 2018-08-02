Инвестиционный доход Национального фонда РК за 1 квартал составил 67 млрд тенге

Экономика
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Фото из открытых источников
По результатам управления Национального фонда Казахстана за 1 квартал 2018 года инвестиционный доход составил порядка 67 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В последнее время в отдельных СМИ появилась информация об инвестиционном убытке Национального фонда Казахстана за первое полугодие 2018 года в размере 785 млрд тенге. На самом деле 785 млрд тенге не являются фактическим инвестиционным убытком Национального фонда за 1 полугодие. Данная цифра отражает инвестиционный результат на конец 1 квартала текущего года с учетом курсовой разницы.

Первоисточником информации является отчет о поступлениях и использовании НФ РК, публикуемый Министерством финансов. Данный отчет составлен в национальной валюте и не содержит информации об инвестиционном доходе от управления активами в базовой валюте (доллар США), в которой исчисляется доходность НФ РК.

Отмечаем, что на 31 марта 2018 года убыток по результатам управления в (-)785 млрд тенге состоит из фактического инвестиционного дохода в 67 млрд тенге и отрицательной разницы по переоценке (пересчету) в тенге (-) 852 млрд тенге, которая связана с укреплением курса тенге к доллару США в этот период. Так, курс доллара США по состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года составил 318,31 тенге и 332,33 тенге соответственно.

Отмечается, что 605 миллиардов тенге в отчете о поступлениях и использовании НФ РК, публикуемом Министерством финансов, которые некоторые СМИ называют доходом НФ РК, не являются доходом, а отражают нетто поступления в фонд за первое полугодие 2018 года с учетом инвестиционных результатов за 1 квартал этого года в тенге.

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