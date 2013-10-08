Инвестиционный маршрут энергетиков

Уже в ближайшие дни туркестанцев ожидает долгожданное радостное событие: запуск электроподстанции, вдвое увеличившей свою силовую мощность после проведения модернизации. Теперь она составляет 25 кВА, и в предстоящие холода горожанам не придется переживать за надежность и стабильность энергоснабжения.

В городе активно строятся новые микрорайоны, открываются детские сады и школы, поликлиники, что неизбежно влечет за собой увеличение потребления электроэнергии. Ежегодно рост составляет порядка 5%. Неудивительно, что мощности трансформатора, установленного еще в 1979 году, уже давно на всех не хватает. Энергетикам даже пришлось пойти на крайнюю меру, приостановив выдачу технических условий для подключения к системе новых потребителей. Прошлой зимой подстанция «Туркестан», обеспечивающая город электроэнергией, была загружена на 97%. Работа в режиме технического максимума требовала повышенного внимания со стороны эксплуатирующей организации.

Модернизация трансформаторной подстанции «Туркестан» стала составной частью инвестиционной программы ТОО «Онтустик Жарык Транзит». Она включает замену трансформатора, изготовленного на Кентауском трансформаторном заводе, обновление коммутационных аппаратов и выключателей. Такая реконструкция значительно повысит надежность электроснабжения, снизит потери и гарантирует бесперебойную подачу электричества в осенне-зимний период. Серик Нурбеков, заместитель технического директора ТОО «Онтустик Жарык Транзит», убежден, что модернизация заметно скажется на энергосбережении ресурсов.

Собственно, на это и нацелена инвестиционная программа, рассчитанная на три года. Она утверждена совместным приказом департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО и Министерством индустрии и новых технологий РК. С 2013 по 2015 годы энергетики обязуются инвестировать в обновление и проведение капитального ремонта своего хозяйства 7 млрд. 556 млн. 238 тыс. тенге. В качестве приоритетных направлений определено строительство новых сетей, прокладка воздушных линий, строительство подстанций, трансформаторных пунктов, реконструкция и модернизация воздушных линий.

Только в нынешнем году на реализацию программы, предусматривающую реконструкцию и модернизацию объектов электроснабжения, предусмотрены 2 млрд. 261 млн. тенге. Работы ведутся во многих населенных пунктах, включая Шымкент. К примеру, в шымкентских микрорайонах «Каражол» – 1,2 идет замена старых электросетей на новые самонесущие изолированные провода (СИПы), существенно повышающие качество электроснабжения и сокращающие потери. Отныне оба микрорайона будут питаться от подстанции «Восточная», мощность которой 110/10 кВ. Инвестпрограмма предусматривает только в этих двух микрорайонах прокладку более 72 км линий мощностью 0,4 кВ и около 12 км линий мощностью 10 кВ.

Еще один объект инвестиционной программы ТОО «Онтустик Жарык Транзит», посмотреть который предложили антимонопольщикам и журналистам, связан со строительством подстанции «Комешбулак» мощностью 35/6 кВ. Новая подстанция будет обеспечивать электроэнергией Комешбулакский водозабор, который обеспечит водой строящиеся микрорайоны на северной окраине Шымкента. На подстанции уже установлены два силовых трансформатора 35/6 кВ мощностью 4 000 кВА каждый. При этом со стороны 35 кВ предусмотрены элегазовые выключатели, а со стороны 6 Кв – КРУНы. Трансформаторы для новой подстанции также привезены с Кентауского трансформаторного завода. В строительство объекта инвестировано более 300 млн. тенге, и уже в октябре он будет сдан в эксплуатацию.

– Субъекты естественных монополий, особенно базовые, обязаны реализовывать инвестиционную программу, – поясняет Салима Бопова, начальник отдела регулирования естественных монополий и цен департамента по регулированию естественных монополий по ЮКО. – Контроль над ее исполнением закреплен за нашим департаментом. Чисто техническую часть мы не проверяем – для этого есть специальные организации, которые принимают объекты в эксплуатацию. Для нас важнее финансовая составляющая. Пока претензий к энергетикам у нас нет: инвестиционная программа выполняется, причем по итогам прошлого года в модернизацию вложено на 15% больше, чем было запланировано.

К слову, это уже вторая инвестиционная программа, которую реализует ТОО «Онтустик Жарык Транзит». Первая пришлась на 2011–2012 годы. Тогда в модернизацию и строительство новых сетей, подстанций и трансформаторов, а также внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии было вложено 3,5 млрд. тенге.

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область