В Северо-Казахстанской области создадут первый в Центральной Азии Казахстанско-китайский аграрный научный центр. Объем инвестиций на первом этапе составит около 9 млрд тенге. Проект на базе Kozybayev University призван объединить науку, современные технологии, подготовку кадров и производство, открывая региону перспективы перехода от сырьевой аграрной экономики к глубокой переработке.

Фото акимата СКО

Северный Казахстан, традиционно считающийся одной из главных зерновых житниц республики, может получить новое экономическое преимущество – стать центром аграрных технологий и международной промышленной кооперации. Перспективы масштабного казахстанско-китайского проекта обсуждались на бизнес-форуме «Северо-Казахстанская область – провинция Хэнань» с участием акима области Гауеза Нурмухамбетова, представителей Henan Agricultural Investment Group и более 20 крупных аграрных предприя­тий китайской провинции.

Выбор региона закономерен. В нынешнем году в Северном Казахстане собрано 4,9 млн тонн зерна и 1,4 млн тонн масличных культур. На долю региона приходится около четверти казахстанского зерна.

Китайские партнеры почти три года изучали возможности разных стран для размещения проекта. В числе претендентов были Малайзия, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. В итоге выбор остановили на Северо-Казахстанской области и Kozybayev University. В апреле 2026 года университету выделили земельный участок площадью 72,5 га, в мае начались экспериментальные посевы. На опытных площадках испытали 18 сортов кукурузы, 4 сорта пшеницы и пять сортов рапса.

На территории будущего научно-образовательного объекта планируется разместить исследовательские лаборатории, селекционно-семеноводческий центр, теплицы, учебно-практический комплекс, перерабатывающие и логистические подразделения. Основные направления деятельности центра – селекция, земледелие, искусственный интеллект, водосбережение и биотехнологии.

Для местных хозяйств это возможность получить доступ к новым сортам, современному оборудованию и научному сопровождению. Студенты и молодые ученые смогут работать над практическими задачами агропромышленного комплекса вместе с китайскими специалистами.

Генеральный директор Henan Agricultural Investment Capital Co., Ltd. Чэнь Хуайань представил стратегию «1+2+N». Она предусматривает создание сети складских комплексов, двух индустриальных парков – научного и агроперерабатывающего, а также развитие логистических и финансовых сервисов.

На форуме китайские компании представили технологии интеллектуального орошения, микробные удобрения, сельскохозяйственную технику, оборудование для зерновой и масложировой отраслей.

Практическим результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Kozybayev University и Henan Agricultural Investment Capital. Также АО «СПК «Солтүстік» заключило меморандум с Ассоциацией беспилотных летательных аппаратов провинции Хэнань.

Для экономики Северо-Казахстанской области проект открывает возможность диверсифицировать аграрный сектор, привлечь новые инвестиции, создать рабочие места и увеличить объемы переработки.

Если заявленные планы воплотятся, регион сможет укрепить позиции не только крупнейшего производителя зерна, но и заявить о себе как центр аграрной науки и современных технологий Цент­ральной Азии.