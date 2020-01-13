​Инвестор передумал

По условиям государственного конкурса в сентябре 2019 года КГП «Атырау су арнасы» передали в доверительное управление ТОО «Диар и компания». При этом в числе главных условий значилось содержание и бесперебойное функционирование объектов водоснабжения. Кроме того, инвестор должен был обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, внедрить передовые технологии и принять меры по сохранению рабочих мест.

Планировалось, что компания будет инвестировать свои средства в модернизацию предприя­тия водоснабжения. Однако по итогам финансово-технического аудита инвестор решил отказаться от участия в доверительном управлении. Существенную роль в принятии этого решения сыграли и недавние экологические штрафы на «Атырау су арнасы» в размере 30 млрд и 133 млн тенге, наложенные областным департаментом экологии.

Свои иски о возмещении убытков предъявили к предприятию также ТОО «Луговской конный завод» (почти 1,5 млрд тенге) тенге и РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыболовный завод» (около 500 млн тенге). Истцом выступила и Атырауская областная территориальная инспекция лес­ного хозяйства и животного мира.

Ситуацию прокомментировали в управлении финансов Атырау­ской области.

«В целях внедрения передовых технологий, вложения инвестиций по содержанию и капитальному, текущему ремонту водохозяйственных сооружений КГП «Атырау су арнасы» как имущественный комплекс было выставлено на тендер по доверительному управлению без последующего выкупа сроком на 20 лет. Победителем конкурса стало ТОО «Диар и компания», в итоге между ГУ «Управление финансов Атырауской области» и ТОО был заключен договор доверительного управления. При подготовке передачи объекта доверительному управляющему было установлено следующее. 14 июня текущего года суд Атырау признал предписание департамента экологии недействительным, но 24 сентября судебная коллегия по гражданским делам областного суда отменила это решение, и, соответственно, предписание вступило в законную силу. В связи с этим доверительный управляющий отказался принять объект в доверительное управление и попросил расторгнуть договор. 25 октября он был расторгнут», – отметили в управлении.

В данный момент рассматривается возможность обжалования постановления областного суда в вышестоящих судебных инстанциях. В зависимости от дальнейших судебных решений вопрос передачи объекта в доверительное управление с повестки дня не снимается. Только кто возьмет теперь этот стратегический объект? Вопрос остается открытым.