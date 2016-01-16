​Инвестор приходит в регион

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ

К такой договоренности аким области Бердыбек Сапарбаев пришел в ходе переговоров с гендиректором компании Наджие Арпаджы. Стоит отметить, что за последние пять лет в области построено 52 объекта здравоохранения, отвечающих современным требованиям. Ведется работа по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений. Закуплено уникальное оборудование. В частности, это линейный ускоритель для онкологических больных, электрофизиологическая лаборатория для пациентов с нарушением ритма сердца, офтальмологический аппарат для микрохирургии глаза...

Однако наряду с достижениями в сфере здравоохранения имеются и проблемы, требующие оперативного решения. Это отсутствие типового здания службы скорой медицинской помощи, высокая изношенность автотранспорта и оборудования, несоответствие диспетчерской службы современным стандартам. Все это затрудняет ее работу. В связи с этим власти приняли решение о передаче областной станции скорой помощи на аутсорсинг. Своим опытом в этом вопросе теперь готовы поделиться турецкие партнеры.

В ходе встречи Наджие Арпаджы подчеркнула, что ее компания имеет большой опыт по внедрению аналогичных проектов в Турции и ОАЭ. Уже в текущем году на строительство и оснащение центральной станции скорой медицинской помощи, приобретение порядка 35 единиц санитарного автотранспорта инвестор направит 3,5 млрд тенге. Также будет проведена работа по созданию единого городского информационно-аналитического диспетчерского центра по оказанию скорой медицинской помощи в новом Е-формате, обучению медперсонала, производству лекарственных средств. Еще 2 млрд тенге в 2020 году компания планирует выделить на обновление реанимобилей и медицинского оборудования.

Встреча завершилась заключением сторонами меморандума. Аким области выразил уверенность в том, что подписание соглашения выведет сотрудничество региона с турецкими инвестиционными институтами на качественно новый уровень. Тем более что фундаментом для взаимовыгодного партнерства может служить законодательство Казахстана по развитию государственно-частного партнерства и концессионной деятельности. Инвестиции, привлеченные за счет ГЧП, будут направлены на развитие системы здравоохранения и медицинского туризма в западном регионе страны.

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