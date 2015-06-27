Инвесторы еще 10 стран получат безвизовый въезд в Казахстан

Фото: Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Казахстан увеличил список стран, жителям которых разрешен безвизовый въезд в нашу республику, до 20. Об этом заявил Глава государства, выступая на бизнес-форуме в Италии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Инвесторы имеют возможность привлекать иностранную рабочую силу без каких-либо квот и разрешений. Кроме того, установлен безвизовый режим для инвесторов из 10 стран мира, в перечень которых входит и Италия. С 15 июля нынешнего года мы продлеваем безвизовый режим для инвесторов. Он будет расширен еще на 10 стран: Швейцария, Испания, Бельгия, Венгрия, Монако, Сингапур, Австралия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Думаю, немногие государства в мире предлагают для инвесторов подобные условия", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что формирование благоприятного инвестиционного климата было и остается в числе главных приоритетов нашей страны.
"По оценкам экспертов и инвесторов, работающих в нашей стране, сегодня в Казахстане созданы самые лучшие в Центрально-азиатском регионе условия для инвестиций. Всемирный Банк признал нашу республику одной из благоприятных для вложения инвестиций стран. Кроме того, Казахстан имеет низкий международный долг, тогда как наши резервы превышают $100 млрд", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев обратил особое внимание на созданные для инвесторов условия.
"В нашей стране функционирует 10 специальных экономических зон. На этих территориях оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям, действуют налоговые преференции. Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога и земельного налога сроком на 10 лет, налога на имущество — на 8 лет. Инвесторам гарантирована стабильность налогового законодательства. Государство готово компенсировать до 30% капитальных затрат после ввода в эксплуатацию объектов в приоритетных отраслях экономики", — сказал Глава государства.
Казахстана, подчеркнул он, нацелен на формирование открытого рынка труда и вместе с тем продолжает институциональные реформы, направленные на улучшение делового климата.
"В следующем году в Астане начнет функционировать Международный финансовый центр. Для инвесторов мы предложим правовое регулирование инвестиционных вопросов, основанное на нормах английского права с судопроизводством на английском языке и привлечением иностранных судей. Предусмотрено освобождение на 10 лет от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налога, льготное привлечение иностранных специалистов. Для содействия работе в Казахстане представителей деловых кругов нашей страны и зарубежных предпринимателей создан Совет иностранных инвесторов при Президенте. Он регулярно собирается для обсуждения различных вопросов, включая препятствия со стороны чиновников, налоговые проблемы", – сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что повышению инвестиционной привлекательности во многом способствует деятельность Евразийского экономического союза.
"Самые низкие налоги, снятие административных барьеров, предсказуемость государственного регулирования, стабильность взаимоотношений инвесторов и государства позиционируют нашу страну лучшими "воротами" для вхождения на огромный рынок ЕАЭС емкостью 180 миллионов человек и объемом ВВП более 2 трлн долларов. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать инвестиционный климат нашей страны", – сказал Глава государства.
Помимо этого, он уточнил, что наша страна участвует в реализации экономического потенциала нового Шелкового пути. В частности, образован Азиатский Банк инфраструктурного развития, одним из учредителей которого является наша республика. Кроме того, Казахстан создает соответствующую транспортную инфраструктуру.
Нурсултан Назарбаев отметил, что многие из присутствующих бизнесменов продолжительное время работают в Казахстане и хорошо знают возможности и долгосрочные перспективы деятельности.
"Мы высоко ценим ваш настрой на содержательный откровенный диалог, конструктивное сотрудничество, независимо от текущей политической конъюнктуры, как в регионе, так и во всем мире. Несмотря на ситуацию в мировой экономике, мы строим совместные планы на будущее. Многие из них уже успешно реализованы и стали конкретными деловыми проектами. И все благодаря тому, что мы, доверяя друг другу, работаем как партнеры, — сказал Глава государства".
Особо Президент Казахстана подчеркнул стабильное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Италией.
"Ежегодно растет взаимный товарооборот, в прошлом году он составил $17 млрд. Италия – один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Начиная с 2005 года, приток прямых инвестиций из Италии составил около $6 млрд. В настоящее время в нашей стране активно работают около 200 предприятий с участием итальянского капитала. Считаю необходимым и дальше укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество, находить точки соприкосновения в разных отраслях экономики", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев отметил, что выставка ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане, станет эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и трендов в энергетической отрасли.
"Выставка также придаст мощный импульс нашему плодотворному сотрудничеству. Приглашаю всех вас принять участие в выставке ЭКСПО-2017. Уверен, что сегодняшний форум станет еще одним серьезным шагом для укрепления отношений между Казахстаном и Италией", — сказал Президент Казахстана.
Две страны, заметил он, связаны не только экономическими, но и культурными и образовательными отношениями.
В свою очередь премьер-министр Италии подчеркнул, что помимо экономического сотрудничества, обе страны разделяют идею обеспечения мира на планете, взаимопонимания между людьми, взаимопроникновения культур.
"Важно, чтобы все страны Азии и Европы сотрудничали для защиты нашей планеты от экстремизма, религиозного фанатизма. Первым элементом, который мы должны разделить, являются совместные усилия геополитического уровня для защиты мира и ценностей на основе взаимного уважения, помощи и терпимости", – сказал Ренци.
Он отметил, что за годы Независимости под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан превратился в "канал диалога" между Европой и Азией, что является важным фактором и для представителей деловых кругов.
Ренци подчеркнул необходимость реализации потенциала в агропромышленной и энергетической сфере, а также обмена опытом и студентами между высшими учебными заведениями.
На форуме с участием деловых кругов двух стран было подписано более 20 документов на общую сумму около $500 млн в таких сферах, как производство сельскохозяйственной техники, продуктов питания, текстильной продукции, машиностроение, нефтяной сектор и строительство. Ключевые документы, подписанные в ходе бизнес-форума:
— Соглашение об уступке доли участия в отношении проекта разведки и добычи на участке "Исатай" между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией "Эни Исатай Б.В.";
— Меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию РК и итальянской компанией "Tenaris";
— Меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию РК и итальянской компанией "Metalfar Prodotti Industriali SPA";
— Меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию РК и итальянской компанией "Italcementi Group";
— Меморандум о взаимопонимании между АО "НАЭИ "Kaznex Invest" и итальянской компанией "Inalca S.p.A.";
— Меморандум о намерениях между АО НК "КазМунайГаз", итальянской компанией DRILLMEC S.p.A. и Aksai Industrial Park LLP;
— Меморандум о сотрудничестве между Акиматом г. Астана, Союзом машиностроителей Казахстана и Федерацией итальянских ассоциаций машиностроительной промышленности "ANIMA".