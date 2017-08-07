Инвесторы из Саудовской Аравии вложат 30 млрд тенге в строительство птицефабрики в ЮКО
В Южно-Казахстанской области построят современные птицекомплексы. Это совместный казахстанско-арабский проект. Запустят его в рамках реализации Плана нации, одним из приоритетов которого является "привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки мяса", сообщает 24.kz.
Инвесторы из Саудовской Аравии намерены вложить 30 миллиардов тенге. В первую очередь начнут строить инкубаторы, бройлерный корпус, а также наладят производство кормов. Участки расположены в пяти сельских округах Тюлькубасского района. На одной фабрике займутся выращиванием бройлерных птиц, на другой – переработкой. Общая годовая мощность завода составит 40 тысяч тонн продукции. Первую партию выпустят в конце следующего года. Куриное мясо будут поставлять на внутренний рынок и на экспорт.
"У нас есть два проекта – это птицефабрики, которые финансируют инвесторы из Саудовской Аравии. Стоимость первого проекта – 11 миллиардов тенге, второго – более 18 миллиардов тенге. Сейчас работа уже ведется. Благодаря птицефабрикам откроется более двух тысяч новых рабочих мест", – рассказал заведующий сектором районного отдела предпринимательства Бекайдар Курманалиев.