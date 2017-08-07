Экономика
Инвесторы из Саудовской Аравии вложат 30 млрд тенге в строительство птицефабрики в ЮКО
В Южно-Казахстанской области построят современные птицекомплексы. Это совместный казахстанско-арабский проект. Запустят его в рамках реализации Плана нации, одним из приоритетов которого является "привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки мяса", сообщает 24.kz.

Инвесторы из Саудовской Аравии намерены вложить 30 миллиардов тенге. В первую очередь начнут строить инкубаторы, бройлерный корпус, а также наладят производство кормов. Участки расположены в пяти сельских округах Тюлькубасского района. На одной фабрике займутся выращиванием бройлерных птиц, на другой – переработкой. Общая годовая мощность завода составит 40 тысяч тонн продукции. Первую партию выпустят в конце следующего года. Куриное мясо будут поставлять на внутренний рынок и на экспорт.

"У нас есть два проекта – это птицефабрики, которые финансируют инвесторы из Саудовской Аравии. Стоимость первого проекта – 11 миллиардов тенге, второго – более 18 миллиардов тенге. Сейчас работа уже ведется. Благодаря птицефабрикам откроется более двух тысяч новых рабочих мест", – рассказал заведующий сектором районного отдела предпринимательства Бекайдар Курманалиев.

Популярное

Все
Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане
Верховный муфтий: Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости и добру
Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP
Члены ПМКР приняли участие в субботнике в Нур-Султане
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
ОСИлим ли?
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Экономика
"Слабая организация и недоработка акиматов" – вице-премьер …
Президент , Экономика
Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки гос…
Правительство , Экономика , Транспорт
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]