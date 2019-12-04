Инвесторы МФЦА будут проходить проверку на благонадежность

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото: garant.ru
Инвесторы МФЦА будут проходить проверку на благонадежность, а кандидатам в Президенты и депутатам Парламента перенесут срок декларации доходов с 2020 на 2021 год. Соответствующие поправки в Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана" одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Прежде всего, потенциальный иностранный инвестор (физическое лицо) проходит проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным Конституционным законом о МФЦА - не являлся гражданином РК в течение предшествующих 20 лет, и не являлся резидентом РК в целях налогообложения в течение 20 лет, предшествующих первичному обращению", - сказал, представляя документ, первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов.

После прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции (не менее 60 000$) в различные инструменты МФЦА и становится инвестиционным резидентом Центра. Инвестиционный резидент Центра вправе получить въездную визу сроком до 5 лет по ходатайству МФЦА. Далее, по истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства (7000 МРП – 17,7 млн тенге на 2019 год) инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан.

"Важно отметить, что доходы, возникшие внутри страны, будут облагаться налогом, согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, облагаться налогом не будут", - подчеркнул глава Минфина.

В рамках данного законопроекта также вносятся изменения в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год, для кандидатов в Президенты республики и депутаты Сената и Мажилиса Парламента республики. Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года.

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