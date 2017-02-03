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​Инвесторы на подходе
Любовь Доброта, Шымкент

Турецкую делегацию возглавляет заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер Коджаман и советник министра национальной экономики Турецкой Республики Тарыкм Сонмез. Для участия в форуме прибыл председатель правления Торгово-промышленной палаты провинции Сакария Махмуд Косемусул, представители сферы здравоохранения и Министерства экономики Турции.

Форум организован для того, чтобы познакомить турецких инвесторов с возможностями Южного Казахстана, инвестиционным климатом, государственными программами, связанными с привлечением инвестиций и укреплением торгово-экономических отношений между деловыми кругами двух стран. В ходе форума запланированы встречи в формате В2В.

Аким области Жансеит Туймебаев, открывая форум, подчерк­нул, что сегодня Турция является одним из близких и надежных партнеров РК и выразил уверенность, что двусторонняя встреча станет залогом плодотворного сотрудничества. Крупный турецкий капитал уже занял достойную нишу в Казахстане, активно проя­вив себя в сфере строительства, переработки сельхозпродукции, фармацевтики, медицины. Участие Турции особенно заметно в развитии Туркестана, где только в последнее время открыта построенная на турецкие средства мечеть, новый учебный корпус, библиотека и общежитие международного Казахско-турецкого университета им. Х. Ясави.

Турция имеет богатый и успешный опыт по работе индуст­риальных зон, по пути создания которых идет и наша страна. Предполагается, что южане смогут договориться о тесном сотруд­ничестве в этой сфере, переняв все самое ценное и передовое, тем более, что под Шымкентом создана казахстанско-турецкая индустриальная зона, в которой реализованы совместные проекты. Уже сегодня из 47 действующих в Казахстане предприятий с участием турецкого капитала, 24 расположено на юге. И исходя из того интереса, какой проявляют турецкие промышленники к возможностям двустороннего сотрудничества, их число будет только расти.

В рамках казахстанско-турецкого форума, который продлится три дня, помимо конференции «Инвестиционный потенциал ЮКО», запланирована организация выставок инвестиционных проектов, товаропроизводителей, туристских проектов и институтов развития. В завершение форума турецкая делегация посетит исторические места, отправившись по маршруту Шымкент – Отрар – Туркестан.

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