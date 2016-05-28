​Инвесторы поделились планами

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления деятельности ЕБРР в Казахстане, определены планы на дальнейшую перспективу. Президент обратил внимание, что совет был создан при участии ЕБРР. Глава государства отметил символичность того, что в нынешнем году исполняется 25 лет со дня создания банка и обретения независимости нашей страной.

– Все эти годы ЕБРР является хорошим партнером нашей республики. Наше сотрудничество длится уже более 20 лет, и мы очень ценим подобное взаимодействие. В 2014 году была принята новая стратегия нашего сотрудничества, которая подразумевает большой объем работы, – сказал Глава государства.

С. Чакрабарти подчеркнул, что ЕБРР рассматривает СИИ в качестве эффективного механизма для привлечения новых иностранных инвесторов и продвижения реформ в нашей стране.

– Ваше лидерство в работе совета очень ценится со стороны его членов. В целом наше партнерство длится уже более 20 лет, но его пик пришелся на последние годы. Также благодарю Вас и Правительство Вашей страны за поддержку, оказанную моей кандидатуре в текущем году в ходе переизбрания на пост президента ЕБРР. Это дает еще четыре года очередного срока, для того чтобы продолжить наше сотрудничество, – сказал президент Европейского банка реконструкции и развития.

С. Чакрабарти отметил высокий уровень взаимодействия, достигнутый в сфере развития агропромышленного комплекса нашей страны. Он также подчерк­нул важность создания международного финансового центра «Астана» для деятельности ЕБРР и выразил интерес к процессу приватизации в нашей стране, сообщила пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с главным исполнительным директором концерна «Ройял Датч Шелл плс» Беном ван Берденом в рамках Совета иностранных инвесторов.

В ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов текущего взаимодействия, а также пути расширения сотрудничества в наиболее перспективных сферах деятельности концерна.

В частности, Нурсултан Назарбаев­ поздравил Б. ван Бердена с успешным завершением процесса слияния с «Би Джи Групп», отметив важную роль компании в проекте разработки месторождения Кашаган.

Президент обратил внимание, что в настоящий момент «Ройял Датч Шелл плс» является одним из крупнейших инвесторов в нефтегазовой отрасли нашей страны. При этом Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в данной области.

В свою очередь Б. ван Берден отметил высокий уровень взаимодействия и эффективную реализацию инвестиционных проектов, а также поделился планами касательно дальнейшей работы на ближайший период, сообщила пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с главным исполнительным директором «Дженерал Электрик Ойл энд Газ» Лорензо Симонелли в рамках Совета иностранных инвесторов.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы деятельности компании в Казахстане, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в области модернизации и развития отечественного локомотивостроения.

Глава государства поблагодарил Л. Симонелли за участие в работе очередного заседания Совета иност­ранных инвесторов, подчеркнув эффективную реализацию совместных проектов за годы взаи­модействия.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на успешное сотрудничество Казахстана с компанией в области здравоохранения, отметив важность расширения партнерства в данной сфере.

В свою очередь Л. Симонелли поблагодарил Президента за оказанный прием, пожелав эффективной реализации намеченных планов в рамках создаваемого Международного финансового центра «Астана», сообщила пресс-служба Президента.