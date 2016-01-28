Инвесторы выбирают юг

Об этом вчера на брифинге в региональном филиале СЦК журналистам сообщил руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО Марат Карабаев. В прошлом году в отрасль вложено 93 млрд тенге инвестиций, что составляет 152% по сравнению с 2014 годом. Индекс физического объема продукции в прошлом году составил 103,1%, что выше среднереспубликанского показателя, который сложился на уровне 98,4%. Сегодня только в Индустриальной зоне Шымкента работает 38 предприятий, на которых создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

Добиться столь внушительных результатов региону удалось благодаря реализации ряда крупных проектов. К примеру, ТОО «Стандарт-цемент» расширило мощности и ассортимент продукции, наладив выпуск тампонажного цемента. Сейчас предприятие поставляет продукцию не только на внутренний рынок, включая объекты ЭКСПО, но и экспортирует за рубеж.

В СЭЗ «Оңтүстік» открылась чулочно-носочная фабрика, выпускающая продукцию со 100-процентным казахстанским содержанием. М. Карабаев рассказал журналистам, как повез в Астану целую упаковку носок и колготок, раздарив их высокопоставленным чиновникам. Такую акцию креативный болашаковец предпринял для того, чтобы показать, что мы сами можем производить то, что привыкли покупать за валюту. Причем из собственного сырья, которое раньше экспортировалось, чтобы затем вернуться к нам в готовых изделиях.

– В Послании народу Казах­стана Глава государства поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность, – говорит М. Карабаев. – Большое внимание уделяется работе на уровне регионов, чтобы инвестор мог всегда рассчитывать на максимальную поддержку местных властей и содействие в оперативном решении всех вопросов. У нас прекрасный инвестиционный климат, и мы можем рассчитывать на успех своих начинаний. Все те реформы и новшества, к реализации которых приступил сегодня Казахстан, дают возможность привлечь значительные инвестиции.

Прошлый год на юге прошел под знаком привлечения инвес­тиций как отечественных, так и зарубежных. Делегация южан исколесила полмира, знакомя потенциальных инвесторов с экономическими возможностями региона, рекламируя огромные запасы природных и минеральных ресурсов. Результатом роуд-шоу стали десятки подписанных меморандумов о сотрудничестве. Сейчас в работе находится 42 проекта с иностранным участием. Если все они будут реализованы, то в экономику области удастся привлечь 4 млрд долларов.

В орбите сотрудничества значатся Польша, Россия, Канада, Корея, Турция, Китай и Италия. В регионе определили 11 отраслей, которые имеют ярко выраженные конкурентные преимущества для привлечения инвестиций. Это, к примеру, агропромышленный комплекс, возобновляемые источники энергии, стройиндустрия. В этом списке значится и фармацевтическая промышленность, в которой нынче запланирована реализация семи проектов, в четыре из которых финансовые средства намерены вложить предприниматели из России и Кореи.

Иностранные инвесторы проявляют интерес и к созданию логистики в регионе. Сейчас, к примеру, рассматривается воп­рос о выделении земельного участка польским предпринимателям, которые пожелали построить склады на территории Торгово-логистического центра, обустройство которого завершается в пригороде Шымкента. Его территория занимает 92 га. Сейчас там шесть компаний, уже строят склады, поляки станут седьмыми.

Какие-то проекты, договоренность о реализации которых достигнута в прошлом году, движутся быстрее, какие-то чуть медленнее, чем того бы хотелось, но не стоит забывать, что от подписания соглашений до выпуска готовой продукции требуется в среднем два года. Это трудоемкая работа, но она делается. И то, что начальник управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО учился по программе «Болашак» в Великобритании и свободно говорит на английском языке играет в этом процессе не последнюю роль.

Перед регионом стоит задача не только наладить выпуск готовой продукции, но и научиться ее продавать. Теперь этим займутся Центры обслуживания предпринимательства (ЦОПы), создающие службу маркетинга. Ей предстоит продвигать продукцию местных товаропроизводителей как на внутренний, так и на внешний рынок. Еще одним нововведением в работе ЦОПов, о котором на брифинге сообщил М. Карабаев, станет создание Саll-центра. Здесь в круглосуточном режиме будут принимать звонки от предпринимателей, столкнувшихся с теми или иными сложностями в работе. На этот год также запланировано полностью автоматизировать систему ЦОПов по принципу Центров обслуживания населения. Это полностью исключит контакты предпринимателей и чиновников, а значит, исчезнет коррупционная составляющая. М. Карабаев считает, что решение этих вопросов только усилит инвестиционную привлекательность региона и повысит интерес к тому, чтобы предприниматели вкладывали деньги в производство, создавая дополнительные рабочие места и повышая общий уровень благосостояния населения.