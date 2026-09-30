Инвестпроект в Кызылординской области оказался под угрозой срыва

Департамент АФМ по Кызылординской области выявил хищение денег, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» создано совместное предприятие - ТОО «Сыздык Ата». Общая стоимость проекта составила 311 млн теңге.

Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене. В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал ТОО 151,5 млн теңге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса.

"По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн теңге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан» и обналичены. Подозреваемый помещен под стражу", - говорится в сообщении.

С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему автотранспортных средства. Уголовное дело направлено в суд.