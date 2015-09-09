Свежий выпуск Инженер по бережливости Александр КУЗЕННЫЙ, Северо-Казахстанская область

Если б заранее не знал, с кем предстоит встреча, то подумал бы: передо мной как минимум кандидат экологических наук. А поговорив с ним час, создалось впечатление – он еще и специалист-практик экстра-класса по экономному ведению хозяйства. Известный советский лозунг «Экономика должна быть экономной» как будто персонально придуман для него.

Но вот что любопытно. По должности на Петра Николаевича возложены совсем другие обязанности. Он скромный инженер по трудоемким процессам, который номинально даже не входит в руководящее звено агропредприятия, но зато своими идеями принес столько ему пользы, что генеральный директор ТОО «Тайынша-Астык» Анатолий Рафальский готов перед ним в любой момент шляпу снять.

Пора, наверное, расшифровать его феноменальные способности. Ясную Поляну (центральная усадьба одного из лучших в стране молочных и земледельческих хозяйств, где кукурузу на зерно в северных условиях высаживают и куда приезжают регулярно за опытом, в том числе и россияне) 60 лет отапливала котельная на угле. За сезон закупалось и сжигалось свыше 2,5 тыс. тонн твердого топлива. Сегодня же для подачи тепла на все объекты ТОО и жилой сектор используется всего-навсего 300 тонн.

Экономия угля составила – только вдумайтесь в эту цифру – 800%. Соответственно в разы уменьшилась плата за отопление. Население за квадратный метр вносит в кассу товарищества 25 тенге. Для сравнения: скажем, в райцентре или в городе эти расценки давно перевалили за 100 тенге.

Читатель вправе спросить: а при чем тут Оржеховский? А при том. Именно благодаря его идеям центральная сельская котельная год назад была переведена на биотопливо. Сначала сырьем служила солома льна, которая считалась мертвыми отходами и для нужд производства, в том числе животноводства, не годилась. Затем инженер по трудоемким процессам добавил в состав рапсовые отходы, полову зерновых и кормовых культур, сорняк сурепку. Раньше все это утилизировалось и вывозилось на свалку.

Кроме значительной экономии денег, также значительно выиграла экология. И это, считает Оржеховский, пожалуй, главный показатель его новаторского проекта. Вредные выбросы в атмосферу сократились в 70 раз и практически сведены к нулю. Вместо копоти и гари сегодня над селом стоит сладковатый запах увядающей травы, пьянящий не хуже свежего воздуха.

Похожая история произошла с органическими удобрениями, то есть с навозом, который как продукт распада выделяет опять же в атмосферу вредные вещества. Чтобы регулировать нежелательный процесс, действуют экологические нормы.

ТОО «Тайынша-Астык», располагая самым крупным молочным гуртом на севере РК со средней продуктивностью дойного стада более 7 тыс. литров молока, собирает в год до 70 тыс. тонн навоза.

Дальше в этот процесс включается экономика. За класс опасности хозяйство прежде платило 280 тенге за тонну навоза, сейчас – 90 тенге. И опять здесь «причем» Оржеховский. На всех фермах внедрен сплавной метод удаления навоза. Каждый коровник имеет свой отстойник для его очистки, откуда удобрения сразу вносятся в почву, не успевая нанести вред экологии.

Для Петра Николаевича навоз – обширная тема. Задумал он получать из этого продукта бесплатное биотопливо, закачивая его в специальные резервуары в виде компоста для последующего брожения, которое превращает органическое удобрение в природный газ. За его 30-летнюю изобретательскую практику впервые проект остался нереализованным. Для разложения продукта бактериям необходим особый тепловой режим. На севере страны таких условий, увы, нет.

Но не беда, навоз пригодился для внесения в почву. Для получения биотоплива используется, и довольно успешно, другое почти дармовое сырье. Оржеховский, несмотря на сопротивление климата, внакладе не остался, получив ошеломляющий эффект в работе котельной.

В команде инженера по трудоемким процессам 16 специалистов. 12 зимой заняты на котельной, четверо – нарасхват на всех объектах. Это все механизмы на фермах, это водоснабжение, реконструкция и строительство. Фитнес-клуб, общественная баня, кафе, тренажерный зал – везде первую скрипку играли его люди, сам же Петр Николаевич выступал «центральным нападающим».

Наиболее трудным и ответственным испытанием для него стали 1995–1999 годы, когда ТОО практически осталось без электроэнергии. На улице зима, что делать? Генеральный директор приглашает Оржеховского и говорит: «Петр Николаевич, от тебя зависит судьба всего производства, думай, какой выход из критической ситуации возможен».

Считайте, жизненно важное поручение дается рядовому инженеру. И «рядовой» инженер его решает положительно.

– Cвоими руками сделали три электростанции, каждая мощностью 200 кВт в час. В заначке у нас был армейский генератор, подключили его к тракторным двигателям, – вспоминает Петр Николаевич. – Они нас и спасли от катастрофических неприятностей. Все цеха вновь начали выдавать продукцию, охлаждалось молоко, вернулся нормальный тепловой режим в жилой сектор, на производственные и социальные объекты.

Имея столько заслуг перед известным в стране агропредприятием, он остается застенчивым человеком. Приятная улыбка, размеренный стиль разговора, когда подбирается нужное слово для выражения главной мысли, и ни одного «я»… «Делаем все вместе с бригадой, руководством предприятия, – часто повторяет он, – делаем на совесть и обязательно с экономическим эффектом».

Рентабельность в ТОО «Тайынша-Астык» достигает 40%. В столь рачительной производственной политике заслуга всего коллектива и в отдельности инженера по трудоемким процессам, которого еще в Ясной Поляне называют инженером по бережливости.

Говорят, нет незаменимых людей. В конкретном случае – такие есть. Речь идет, конечно, о нашем герое. За 45 лет работы в ТОО «Тайынша-Астык» этот человек внедрил более сотни рацпредложений, повышающих в разы эффективность производства.



