Политика
И.о. председателя АРЕМ назначен Аманжол Алпысбаев
Айнур Курамысова

Исполняющим обязанности председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий назначен Аманжол Алпысбаев, сообщает Kazprаvda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

Аманжол Алпысбаев - заместитель председателя АРЕМ. Родился в 1971 году, в 2002 году окончил Алматинский технологический университет, в 2004 - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С 2005 по 2010 годы проработал в системе Агентства по регулированию естественных монополий на руководящих постах. С 2010 по 2012 годы Алпысбаев занимал должности: заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора МИНТ, советника председателя правления, управляющего директора - директора Департамента коммунального хозяйства АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".

Мурат Оспанов освобожден от должности главы АРЕМ. Он руководил ведомством с января 2012 года. 1 июля 2014 года Оспанов был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере за оказание содействия и покровительства субъекту естественных монополий. 

53d77fb001abf1406631856.jpg

Жандарбек Бекшин стал и.о. председателя Агентства по защите прав потребителей

Также, по информации пресс-службы Правительства, Болатбек Куандыков освобожден от должности председателя Агентства РК по защите прав потребителей. Он занимал этот пост с января 2014 года. Исполняющим обязанности главы агентства назначен заместитель председателя ведомства - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Так вершились судьбы миллионов
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Тише едешь – дальше будешь
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Острота ума и спокойствие сердца
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
Хотят и могут
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
Мама не любит Интернет
Мир можно изменить, если изменить людей
В лидерах – «Актобе»
Жест доброй воли
«Бавария» бьет рекорды
Как правильно выбрать наставника
Портфель в подарок
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Созвучие великих
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Шынгыс Ануарбеков возглавил Департамент госдоходов по Нур-С…
Политика , Кадровые назначения
Руслан Данияров стал руководителем Департамента госдоходов …
Президент , Политика , Мажилис
Новую платформу в поддержку реформ Президента разрабатывает…
Политика , Кадровые назначения
Токаев произвел назначения в Совбезе Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]