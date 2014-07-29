И.о. председателя АРЕМ назначен Аманжол Алпысбаев

Исполняющим обязанности председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий назначен Аманжол Алпысбаев, сообщает Kazprаvda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Аманжол Алпысбаев - заместитель председателя АРЕМ. Родился в 1971 году, в 2002 году окончил Алматинский технологический университет, в 2004 - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С 2005 по 2010 годы проработал в системе Агентства по регулированию естественных монополий на руководящих постах. С 2010 по 2012 годы Алпысбаев занимал должности: заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора МИНТ, советника председателя правления, управляющего директора - директора Департамента коммунального хозяйства АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".

Мурат Оспанов освобожден от должности главы АРЕМ. Он руководил ведомством с января 2012 года. 1 июля 2014 года Оспанов был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере за оказание содействия и покровительства субъекту естественных монополий.

Жандарбек Бекшин стал и.о. председателя Агентства по защите прав потребителей

Также, по информации пресс-службы Правительства, Болатбек Куандыков освобожден от должности председателя Агентства РК по защите прав потребителей. Он занимал этот пост с января 2014 года. Исполняющим обязанности главы агентства назначен заместитель председателя ведомства - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин.