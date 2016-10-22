В мире
iPhone 7 стал причиной пожара в автомобиле
В Австралии зафиксирован случай самовозгорания iPhone 7 в автомобиле. Владелец устройства оставил смартфон в машине, после чего он загорелся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Тренер по серфингу Мэт Джонс отправился на занятия, а смартфон оставил среди одежды в автомобиле. По возвращении он увидел, что его машина окутана густым дымом, а сам iPhone начал плавиться. Серфер рассказал, что девайс спалил почти весь салон его машины", – говорится в сообщении.

"Дым выходил из-под брюк, которыми я накрыл iPhone. Нет сомнений, что именно смартфон стал источником возгорания. Других предметов, которые могли бы самовоспламениться, в автомобиле не было", – рассказал Джонс.

Он также отметил, что приобрел смартфон неделю назад и использовал только официальную зарядку. В Apple отказались комментировать случившееся, но заявили, что знают об инциденте и собираются провести проверку.

Это не первый случай возгорания iPhone 7. Так, в начале октября житель Китая рассказал, что его смартфон взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео.

Популярное

Все
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Не надо стесняться!
Внутренние резервы для роста
Тяжкий груз сирийской войны
Ответственность как правило
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Небесная «ласточка»
Школа Дианы
Выбираем маршрут для отдыха
Мастер-класс для ортопедов
Добросовестность и честность
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Технологии , В мире
Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопл…
В мире
Пластик добрался до Антарктиды
В мире
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магаз…
В мире
Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]