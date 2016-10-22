iPhone 7 стал причиной пожара в автомобиле

В Австралии зафиксирован случай самовозгорания iPhone 7 в автомобиле. Владелец устройства оставил смартфон в машине, после чего он загорелся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Тренер по серфингу Мэт Джонс отправился на занятия, а смартфон оставил среди одежды в автомобиле. По возвращении он увидел, что его машина окутана густым дымом, а сам iPhone начал плавиться. Серфер рассказал, что девайс спалил почти весь салон его машины", – говорится в сообщении.
"Дым выходил из-под брюк, которыми я накрыл iPhone. Нет сомнений, что именно смартфон стал источником возгорания. Других предметов, которые могли бы самовоспламениться, в автомобиле не было", – рассказал Джонс.
Он также отметил, что приобрел смартфон неделю назад и использовал только официальную зарядку. В Apple отказались комментировать случившееся, но заявили, что знают об инциденте и собираются провести проверку.
Это не первый случай возгорания iPhone 7. Так, в начале октября житель Китая рассказал, что его смартфон взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео.