Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с компанией Apple проработали вопрос отображения страны при наборе абонентских номеров казахстанских пользователей, сообщает Kazpravda.kz.

Отмечается, что теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отражаться как "Казахстан", а не "Российская Федерация".Компания решила эту проблему для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14. Теперь при наборе номера казахстанских абонентов название страны отображается правильно.

"Совместно с техногигантом Apple проработали вопрос, который не раз поднимался казахстанцами. Стоит отметить, что компания максимально оперативно обработала наш запрос и пошла нам навстречу. Результат – удобство для казахстанцев и шаг к сотрудничеству с мировым технологическим лидером", – отметил министр цифрового развития РК Багдат Мусин.