Ипотечный рынок оживят госвливаниями Свежий выпуск 687 Алина ПАК

Ипотечному рынку разрабатывают новые рецепты роста. К такому выводу пришли эксперты Ranking.kz. В последнюю пятилетку, сказано ими в обнародованном анализе, среднегодовой темп роста был в коридоре 5–10%. Для сравнения, рынок потребкредитов прибавлял ежегодно в среднем 25%. Обеспеченный спрос на ипотечные кредиты в большей мере формирует Астана, за счет демографического бума. За пять лет численность населения в столице выросла на 155,7 тыс. человек, до 853 тысяч.

Знаковым событием для рынка, говорится далее, стало объявление Нацбанка в конце февраля 2015 года о выделении 130 млрд. тенге на рефинансирование ипотечных займов, выданных за период с 2004 по 2009 год. Это почти 15% от всего рынка ипотеки (весь ипотечный портфель БВУ по итогам января составил 916,5 млрд. тг).

Из ТОП-банков РК форсирует рост ипотечного рынка Народный банк. По итогам опубликованной финотчетности за 2014 год банк увеличил объем ипотечных займов на 30%, до 139 млрд. тенге. К примеру, объем потребительских займов вырос на 21%, до 352 млрд. тенге.

Еще одним фактором роста ипотечного рынка является рефинансирование займов, целью которого является снижение долговой нагрузки конечных заемщиков, путем сокращения процентных ставок и/или увеличения срока кредитования. Рефинансирование займов повышает лояльность действующих и способствует росту новых клиентов. Среди крупных игроков рефинансировать ипотечный заем предлагают

только 3 банка. Всего на рынке рефинансирования работают 8 БВУ с 16 предложениями, отмечает Ranking.kz. Максимальная сумма займа напрямую зависит от стоимости залога (50–80%) и платежеспособности заемщика.