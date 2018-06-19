Ипотека "7-20-25" будет запущена в июле 2018 года – Нацбанк РК
Анастасия Прилепская
Запуск программы льготного ипотечного кредитования "7-20-25" в соответствии с первой из пяти социальных инициатив Президента РК возможен в июле 2018 года. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков на первом заседании рабочей группы при партии "Нұр Отан" по контролю за реализацией первой социальной инициативы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все зависит от того, когда будут введены в действие поправки, которые сейчас на финальной стадии рассмотрения в Сенате Парламента. По нашим расчетам, уже с июля мы сможем запустить эту программу ("7-20-25" – прим. автора). Мы официально дадим старт этой программе и объявим, с какой даты можно обращаться в банки, вносить документы и рассчитывать на получение займа", – сказал Олег Смоляков.
При этом он посетовал на то, что в новой программе льготной ипотеки можно найти "лазейки".
"Такая теоретическая возможность (обойти условия программы "7-20-25" – прим. автора) существует, потому что главное условие – это отсутствие жилья на праве собственности. То есть уже допускается исключение, если есть арендное жилье либо аварийное. Но при этом если заемщик имеет ипотечный кредит либо кредит, полученный в рамках этой программы "7-20-25", то в этом случае он уже не имеет права рассчитывать на вторую ипотеку по льготной схеме", – уточнил зампред Национального банка.
Напомним, сегодня Нацбанк РК обнародовал постановление об утверждении программы жилищного ипотечного кредитования "7-20-25", где подробно приводятся ее условия.