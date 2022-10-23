Общество

Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области

Новая жилищная программа акимата Алматинской области совместно с Отбасы банком даст возможность молодежи до 35 лет получить жилье без первоначального взноса, передает Кazpravda.kz. 

Накануне Дня Республики заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и директор Алматинского областного филиала Галымжан Шалгимбаев подписали соглашение о запуске программы "Алатау жастары".  

«Алматинская область перенимает успешный опыт запуска подобных программ в Алматы, Астане, Карагандинской, Жамбылской и Костанайской областях. Там местные власти совместно с Отбасы банком уже запустили жилищные программы, чтобы поддержать молодежь. У нас на первом этапе акимат региона для нового проекта выделяет 600 млн тенге. Отбасы банк поможет с льготным кредитованием», - рассказал директор Алматинского областного филиала Отбасы банка Галымжан Шалгимбаев.

Главное условие программы - официальный стаж трудовой деятельности должен быть не менее одного года. 

Также у претендента должна быть постоянная регистрация в Алматинской области сроком не менее одного года и не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

Прием заявок стартует 1 ноября 2022 года и продлится ровно месяц. Претендентам нужно будет подать заявление в Управление внутренней политики областного акимата.

После завершения приема заявок специальная комиссия от акимата отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессия и сфера деятельности.

После завершения приема заявок будет сформирован список участников, который направят в Отбасы банк. В банке необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье. Для его покупки Отбасы банк может выдать максимальную сумму займа в размере 10 млн тенге. Если недвижимость стоит более 10 млн тенге, то разницу можно будет оплатить из собственных средств.

Если участник программы покупает первичное жилье (должно быть сдано в эксплуатацию), то первоначальный взнос для него составит 0%. Если приобретается вторичное жилье (квартира или частный дом), то первоначальный взнос составит 10%.
Процентная ставка по кредиту будет равна 5 % годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальный срок займа - 19 лет.

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