Иран будет вкладывать средства в туристические проекты Казахстана



"Иран собирается вкладывать средства в туристические проекты в казахстанской части Каспийского моря. Большой интерес инвесторы проявляют курорту "Кендерли"... Правда, пока неизвестно, сколько денег готовы потратить иранцы на развитие туризма в Казахстане, сейчас идут переговоры", – сообщил телеканалу Айдаров.



В этой связи иранские власти просят облегчить визовый режим.



Как известно, общая стоимость международного курорта "Кендерли" два года назад оценивалась в 3,3 млрд y.e. На его базе планировалось построить более двадцати гостиниц, спортивные комплексы на открытом воздухе, три поля для гольфа, торговые точки и пристань для яхт.



В Министерстве по инвестициям и развитию прогнозировали, что к 2020 году "Кендерли" сможет ежегодно привлекать более 600 тысяч туристов.



"Они готовы сейчас развивать туризм в Казахстане и быть инвесторами в туристической сфере. Потому что эта ниша у нас еще свободна. По прогнозам, внешний туризм в Казахстане на 70% проседает в этом году, это значит, что все эти туристы будут пользоваться услугами внутреннего туризма. А это развитие местных курортов. У Ирана большой интерес к Каспию и Кендерли, потому что это близко к Тегерану, Ирану. Климатические условия очень похожи", – отметил Айдаров.



