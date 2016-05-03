Иран будет вкладывать средства в туристические проекты Казахстана

Туризм и путешествия
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Фото с сайта tr-kazakhstan.kz
Иран будет вкладывать средства в туристические проекты Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя Kaznex Invest Алмас Айдаров, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на  astanatv.kz.

"Иран собирается вкладывать средства в туристические проекты в казахстанской части Каспийского моря. Большой интерес инвесторы проявляют курорту "Кендерли"... Правда, пока неизвестно, сколько денег готовы потратить иранцы на развитие туризма в Казахстане, сейчас идут переговоры", – сообщил телеканалу Айдаров.

В этой связи иранские власти просят облегчить визовый режим.

Как известно, общая стоимость международного курорта "Кендерли" два года назад оценивалась в 3,3 млрд y.e. На его базе планировалось построить более двадцати гостиниц, спортивные комплексы на открытом воздухе, три поля для гольфа, торговые точки и пристань для яхт.

В Министерстве по инвестициям и развитию прогнозировали, что к 2020 году "Кендерли" сможет ежегодно привлекать более 600 тысяч туристов. 

"Они готовы сейчас развивать туризм в Казахстане и быть инвесторами в туристической сфере. Потому что эта ниша у нас еще свободна. По прогнозам, внешний туризм в Казахстане на 70% проседает в этом году, это значит, что все эти туристы будут пользоваться услугами внутреннего туризма. А это развитие местных курортов. У Ирана большой интерес к Каспию и Кендерли, потому что это близко к Тегерану, Ирану. Климатические условия очень похожи", – отметил Айдаров.

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