Иран, Египет, ОАЭ и Турция: о создании зон свободной торговли высказались в МТИ РК

Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова на коллегии ведомства рассказала, что делается для диверсификации рынков сбыта казахстанской продукции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

«Сейчас в активной фазе находятся переговоры по созданию зон свободной торговли с Ираном и Египтом. Здесь мы добиваемся в первую очередь беспошлинного доступа на эти рынки по пшенице, муке, ячменю. Также эти рынки являются крупными потребителями металлургической продукции, мяса, продуктов питания.

В свою очередь, Казахстан заинтересован покупать в этих странах овощи и фрукты в межсезонье. Это будет обеспечивать стабильность цен и наличие данных товаров, когда своего производства недостаточно, что позволит обеспечить наш рынок качественной и недорогой сельхозпродукцией в зимний и весенний периоды. Успешное завершение данных переговоров мы рассчитываем провести уже в текущем году», – обозначила Жанель Кушукова, добавив, что это позволит нарастить экспорт Казахстана более чем на 600 млн долларов.

Также, отметила вице-министр, в 2023 году Минторговли продолжит защищать и продвигать национальные интересы в рамках ЕАЭС и переговоры с третьими странами. Усилия будут направлены на создание условий по продвижению казахстанской продукции на рынки стран-партнеров, устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений, укрепление транспортно-логистического сотрудничества и создание единых рынков услуг в ряде секторов.

В планах и начать переговоры с ОАЭ и Турцией по зоне свободной торговли услугами и инвестициям.

 

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