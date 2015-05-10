Иран может прервать переговоры с Западом

Меджлис (парламент) Ирана пообещал рассмотреть законопроект, требующий от правительства прервать переговоры по ядерной программе ИРИ в ответ на военные угрозы со стороны США. Об этом сообщил член парламентского комитета по внешней политике и национальной безопасности Ирана Джавад Карими Коддуси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
"Завтра законодатели в сверхсрочном порядке рассмотрят законопроект о приостановке переговоров по ядерной программе Ирана. После того, как он будет одобрен, закон будет передан Совету меджлиса для утверждения, – заявил Джавад Карими Коддуси в интервью агентству Фарс. – На основании этого закона правительство обязано будет приостановить переговоры до тех пор, пока американцы не извинятся перед Исламской Республикой Иран и не прекратят свои угрозы".
Жесткая реакция иранского парламента последовала в ответ на высказывания вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри о том, что США не исключают военных действий в отношении Ирана. В частности, 30 апреля Байден отметил, что в случае нарушения Тегераном ядерной сделки "будут рассмотрены все варианты действий". "По факту, этих вариантов станет гораздо больше", – добавил политик.
Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) находятся на стадии формирования текста Всеобъемлющего окончательного соглашения по иранской ядерной программе, подписание которого должно состояться не позднее 30 июня 2015 года. Очередной раунд переговоров состоится 12 мая в Вене. В ходе венских встреч стороны намерены согласовать ряд формулировок будущего соглашения, остающихся пока за скобками основного проекта документа. Главным камнем преткновения остается порядок отмены санкций в отношении Ирана.