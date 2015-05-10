В мире
Иран может прервать переговоры с Западом
Меджлис (парламент) Ирана пообещал рассмотреть законопроект, требующий от правительства прервать переговоры по ядерной программе ИРИ в ответ на военные угрозы со стороны США. Об этом сообщил член парламентского комитета по внешней политике и национальной безопасности Ирана Джавад Карими Коддуси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

"Завтра законодатели в сверхсрочном порядке рассмотрят законопроект о приостановке переговоров по ядерной программе Ирана. После того, как он будет одобрен, закон будет передан Совету меджлиса для утверждения, – заявил Джавад Карими Коддуси в интервью агентству Фарс. – На основании этого закона правительство обязано будет приостановить переговоры до тех пор, пока американцы не извинятся перед Исламской Республикой Иран и не прекратят свои угрозы".

Жесткая реакция иранского парламента последовала в ответ на высказывания вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри о том, что США не исключают военных действий в отношении Ирана. В частности, 30 апреля Байден отметил, что в случае нарушения Тегераном ядерной сделки "будут рассмотрены все варианты действий". "По факту, этих вариантов станет гораздо больше", – добавил политик.

Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) находятся на стадии формирования текста Всеобъемлющего окончательного соглашения по иранской ядерной программе, подписание которого должно состояться не позднее 30 июня 2015 года. Очередной раунд переговоров состоится 12 мая в Вене. В ходе венских встреч стороны намерены согласовать ряд формулировок будущего соглашения, остающихся пока за скобками основного проекта документа. Главным камнем преткновения остается порядок отмены санкций в отношении Ирана.

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
​​​​​​​В джазе только лучшие
Каждый ребенок достоин школы
О нравственном и духовном
​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
Землепашцу космос в помощь
Родина поможет?
Обслужи себя сам
В обход легализации
На радость книголюбам
​​​​​​​Межэтнический контекст
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

В мире
Илон Маск купил Twitter и пообещал превратить его в "оплот …
Происшествия , В мире
Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в России, убиты …
Политика , В мире , Европа
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Здравоохранение , В мире
ВОЗ сообщила об остром гепатите неизвестного происхождения …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]