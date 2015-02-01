Иран обвинил Обаму в провале "ядерных" переговоров

Президент США Барак Обама несет личную ответственность за провал переговоров по ядерной проблеме Ирана. Об этом заявила спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
.
По ее мнению, американский лидер не может принимать обоснованные решения в связи с внутренними проблемами в стране, передает агентство Fars. Вместе с тем, как считает Лариджани, правительство Ирана проявило достаточную гибкость в переговорах.
Спикер также отметила, что Тегеран не намерен принимать требования Вашингтона, а "неправильная политика", проводимая американской стороной, может привести к провалу всего переговорного процесса.