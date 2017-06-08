Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
.
"Этот теракт произошел лишь через неделю после встречи американского президента Дональда Трампа и ретроградных лидеров Саудовской Аравии, которые поддерживают террористов. Тот факт, что ДАИШ взял ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению", − говорится в заявлении заместителя руководителя КСИР генерала Хоссейна Салами.
Салами пообещал, что Иран отомстит за нападения в Тегеране "террористам и тем, кто с ними связан и поддерживает их".
Верховный лидер страны аятолла Али Хомейни заявил, что Тегеран продолжит бороться с терроризмом, назвав при этом атаки террористов в столице страны "фейерверками", не способными помешать выполнению данной задачи.
"Эти "фейерверки" не окажут никакого влияния на Иран... Они слишком малы, чтобы повлиять на волю иранского народа и иранских властей", − отметил он.
Ранее сообщалось, что 7 июня две группы вооруженных людей устроили стрельбу
в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни. В результате терактов, по последним данным, погибли 13 человек
, еще 43 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя
террористическая организация ДАИШ.