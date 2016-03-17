Иран отправит спецназ и снайперов в Ирак и Сирию

Иран намерен отправить военнослужащих спецназа и снайперов в качестве военных советников в Ирак и Сирию. Об этом заявил заместитель командующего Сухопутными силами Ирана генерал Али Арастех, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"В определенный момент мы будем готовы направить наших спецназовцев и снайперов в качестве военных советников в Ирак и Сирию", – приводит агентство слова генерала.
По словам Арастеха, первая группа бойцов спецподразделений и снайперов уже проходит подготовку для этой цели, и Исламская Республика может принять решение направить их в Ирак и Сирию в ближайшее время.
Агентство "Фарс" напомнило, что Иран оказывает Ираку и Сирии военную консультативную и гуманитарную помощь в их борьбе против террористических группировок, говорится в сообщении.