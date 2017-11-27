Политика

Иран пригрозил увеличить дальность ракет в случае угрозы от Европы

Иран увеличит дальность полета баллистических ракет до двух тысяч километров в случае угрозы со стороны государств Евросоюза. Об этом сообщил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Салами, передает Lenta.ru со ссылкой на Fars.

"Пока что Европа – не угроза для нас, поэтому мы не увеличиваем радиус действия наших ракет. Но если Европа планирует стать угрозой, мы сможем это сделать", – сказал Салами, отметив, что у Ирана нет технологических ограничений по дальности баллистических ракет.

По словам Салами, Европейский союз стремится разоружить Иран. О каких именно странах идет речь, генерал не уточнил.

Из европейских стран Франция настаивала на сохранении условий ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

Ранее командир КСИР Мохаммад Али Джаафари заявлял о способности иранских ракет достичь США, но у Тегерана, по словам Джаафари, нет в этом нужды.

Тегеран и западные страны договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.

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