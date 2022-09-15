Иран вступил в ШОС

Исламская Республика Иран подписала меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщило Правительство Ирана в Twitter, передает Kazpravda.kz.

«Полноправное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества одобрено лидерами на саммите», — также написал иранский журналист Абас Аслани в Twitter на проходящем в узбекском Самарканде саммите организации.

По словам журналиста, новый глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что членство Ирана в ШОС окажет «существенное влияние» на международные и, в частности, региональные контакты Ирана.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

По итогам саммита планируется принятие ряда документов.

В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Постоянные члены — Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Беларусь и Монголия имеют статус наблюдателей.

Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - страны-партнеры.