В мире
Иранки впервые за 40 лет массово запротестовали против хиджабов
В Иране набирает популярность движение одиночных пикетов против принудительного ношения хиджабов. Женщины демонстративно снимают платок с головы на улице и размахивают им, держа в руке или намотав на палку. Эта акция за права иранок стала самой массовой со времен Исламской революции 1978-1979 годов, передает Lenta.ru.



В социальных сетях пользователи делятся фотографиями пикетчиц, отмечая свои посты англоязычными хештегами #WhiteWednesdays, #IranianProtests, #IranUprising, #FreeIran, а также метками на персидском языке.

Акция начала набирать обороты 29 января, когда в столице страны Тегеране сразу несколько местных жительниц взобрались на трансформаторные будки и начали размахивать платками, будто флагами. Их фотографии были размещены в соцсетях, и многие вдохновленные их поступком иранки начали выходить на аналогичные пикеты.

Среди протестующих встречаются не только женщины, но и неравнодушные мужчины. Они также стоят в одиночных пикетах с платком в руке.



Первая подобная акция произошла 27 декабря прошлого года, когда 31-летняя активистка Вида Мовахед взобралась на будку на центральной улице Тегерана, распустила волосы и стала размахивать платком.



Как отмечает "Би-би-си", видео и фотографии с ней разлетелись по интернету, а сама женщина была арестована и вышла на свободу лишь спустя почти месяц.

По иранскому законодательству женщина не имеет права появляться в общественных местах с непокрытой головой. За нарушение этого правила ей грозит арест. Некоторые женщины в знак протеста не надевают хиджаб за рулем машины, утверждая, что автомобиль – это частное пространство. Но большинство жительниц страны предпочитают высказывать свое недовольство законом в соцсетях. Так, в Facebook существует созданное иранской журналисткой Масих Алинеджаду сообщество My Stealthy Freedom ("Моя скрытая свобода"), на которое подписаны более миллиона человек.

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