​Иранский поход сержанта Поваренкина

Старшего сына лесоруба из восточноказахстанского села Выдриха Михаила Поваренкина призвали на срочную службу в армию в марте 1941 года. Служить ему выпало в Самарканде в инженерном полку. Но­вобранцы совершенствовали физическую подготовку, учились строить мосты, наводить понтонные переправы через реки. Пары месяцев хватило, чтобы на практике освоить азы инженерного дела. Продемонстрировать полученные знания предстояло на учениях, местом проведения которых выбрали Ташкент.

– В разгар учений полк ­собрали по тревоге, объявив, что фашистская Германия напала на СССР и началась война, – вспоминает Кирилл Поваренкин. – Нам объявили, что в течение часа подадут вагоны для возвращения в Самарканд. Буквально на глазах все вдруг повзрослели, стали не по годам серьезными. В вагоне на всем пути следования стояла гнетущая тишина: ни шуток, ни смеха, ни песен.

Буквально через неделю после возвращения в часть весь полк в полном составе ушел на фронт. Оставили только Кирилла Поваренкина. Он заведовал складом с горючим, и оказалось, что хранилище не на кого оставить. Через месяц в Самарканде на базе Средне­азиатского военного округа начали формировать 39-ю горно-кавалерийскую дивизию Ю, в которую зачислили Кирилла Михайловича. Тут же выдали абсолютно новое обмундирование, винтовки в масле и посадили в вагоны, не сообщая о маршруте следования. Впрочем, никто и не спрашивал. Всем было понятно, что состав движется на фронт.

По сводкам Информбюро все знали, что противник стремительно приближается к Москве. По мере того, как за окном горные пейзажи сменялись песками, а потом снова виднелись кряжи, стало ясно, что путь лежит не на запад, а на юг. Поезд остановился в портовом Красноводске. Солдатам сообщили, что на подходе корабли, на которых предстоит продолжить путь. Ждать пришлось почти две недели. Вместо обе­щанных четырех ­пришло три корабля, каждый из которых мог разместить только один полк. Полку, в котором служил Кирилл Михайлович, мес­та на кораблях не хватило.

Тут же поступила команда о возвращении в Ашхабад, а уже оттуда на поез­де отправили в Иран. Так полк попал на Закав­казский фронт, перед которым стояла задача обеспечить безопасность государственных границ с Ираном, Турцией и оборону Черноморского побережья Кавказа. Именно здесь разворачивалась Иранская операция. Это была совместная британо-советская операция под кодовым названием «Операция «Согласие». Этот период Великой Отечественной войны по-прежнему мало изучен и считается одним из белых пятен в истории Второй мировой.

– Наш полк дислоцировался в иранском Симнане, хотя на месте мы, конечно же, не сидели, – рассказывает Кирилл Поваренкин. – Строили аэродром в Тбилиси, наводили переправу через Куру, сопровождали до Ашхабада и Красно­водска грузы военного назначения. Примерно через месяц после нас по соседству обосновались американцы и англичане. Тегеран разделили на три части, и каждая страна патрулировала свою территорию. Пос­ле того, как в Персидский залив прибыл корабль с продовольствием, разгружали его и сопровождали машины до Ашхабада.

После оккупации Ростова и части Северного Кавказа Ашхабадская железная дорога превратилась в прифронтовую, в основную магистраль, связавшую Закавказье через Каспийское море с фронтами и центром страны. С Персидского залива и Красноводского порта в Ашхабад везли военную технику, продукты питания и боеприпасы, а уже оттуда по железной дороге грузы перебрасывались под Сталинград, в республики Средней Азии и Западную Сибирь.

Вскоре в Иране американцы построили завод по сборке автомобилей, которые поставлялись на фронт по ленд-лизу. Цех вырос в открытом поле за считанные дни. Кирилл Михайлович и его сослуживцы не успели оглянуться, как установленные металлические фермы накрыли тентом из брезента, тут же приступив к сборке автомобилей трех марок. Это были «Форд», трехосный полноприводный грузовик Studebaker US6 и «Додж три четверти» (Dodge 3/4), перевозивший 750 кг. Собственно, так его окрестили за способность перевозить одновременно те самые «три четверти» тонны груза.

– К сборке автомобилей нас не допускали, – говорит Кирилл Михайлович. – Мы могли наблюдать только со стороны. Но ездить на этих машинах приходилось всем и не один раз. Солдаты нашего полка их перегоняли до Ашхабада. Там уже грузили на железнодорожные платформы и отправляли на фронт. На тот момент меня назначили командиром пятого отделения саперов, но время от времени я тоже отправлялся в дорогу.

Кирилл Поваренкин непосредственно в боях участия не принимал, избежал ранений и контузий. Но сполна испытал все военные тяготы и лишения. Чего только стоила иранская жара! С полудня до пяти часов жизнь вокруг буквально замирала. Все живое пряталось в тень. В самый пик жары солдатам разрешали отдыхать. Они отправлялись в саманные казармы. Несмотря на такое послабление, летний зной, когда из-за марева от раскаленного песка за считанные метры никого и ничего не видишь, изнурял бойцов. Многие умирали, не выдерживая зашкаливающие температуры. Рядом с казармами после демобилизации осталось целое кладбище советских солдат.

Полк, в котором служил сержант Поваренкин, оставался здесь даже после окончания войны. Первыми местность покинули англичане. Американские солдаты остались даже после того, как в мае 1946 года советские войска собрались домой, несмотря на то, что соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР о демобилизации военных частей был подписан еще 20 марта.

Кирилл Поваренкин отверг все предложения остаться служить в армии и сразу же отправился в родной Лениногорск. Ему не терпелось увидеть родителей, братьев и сестру. Из писем он знал, что младший брат Иван благополучно вернулся с фронта домой и уже работает, помогая восстанавливать разрушенную войной страну. Кирилл Михайлович после окончания семилетки освоил профессию столяра и знал, что его мастеровые руки тоже пригодятся.

Верность своей профессии ветеран пронес через всю жизнь. В 1963 году он с семьей переехал в Павлодар, где предложили возглавить столярный цех. Четыре года спустя снова поменял место жительства, переехав в Чимкент. Руководство местного деревообрабатывающего комбината, наслышанное о его деловых качествах и высоком профессионализме, хотело видеть у себя Кирилла Поваренкина на должности начальника цеха. Там он проработал до самой пенсии.

Сейчас 97-летний ветеран живет с внучкой и двумя правнуками в самом центре Шымкента. Несколько лет назад он остался вдовцом, три года назад похоронил сына, в сентябре прошлого года не стало дочери. Конечно, горечь от потери детей сказалась на его самочувствии, но Кирилл Михайлович не падает духом.

– Потеплело на улице, тает снег, – задумчиво говорит ветеран, глядя в окно. – Значит, скоро можно выходить во двор. А то засиделся я за зиму дома…