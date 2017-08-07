Иранский солдат расстрелял сослуживцев на военной авиабазе

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Иранский солдат открыл огонь по сослуживцам на военной авиабазе в Кахризаке к югу от Тегерана, сообщает lenta.ru.
Согласно заявлению армии ИРИ, 4 человека погибли, 8 получили ранения. Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел из-за психологических проблем военнослужащего или же "внезапного и случайного поворота оружия".
ABC News со ссылкой на агентство Mehr пишет, что погибли 3 человека, а 12 получили ранения. При этом стрелка ликвидировали ответным огнем.
Как уточняется, одна из жертв – офицер, двое других – солдаты. Все пострадавшие были госпитализированы. Мотивы военнослужащего не сообщаются.
Согласно заявлению армии ИРИ, 4 человека погибли, 8 получили ранения. Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел из-за психологических проблем военнослужащего или же "внезапного и случайного поворота оружия".
ABC News со ссылкой на агентство Mehr пишет, что погибли 3 человека, а 12 получили ранения. При этом стрелка ликвидировали ответным огнем.
Как уточняется, одна из жертв – офицер, двое других – солдаты. Все пострадавшие были госпитализированы. Мотивы военнослужащего не сообщаются.