​Иранский вектор КТЖ

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Сергей ОСАНОВ

Делегация АО «НК «Қазақстан темір жолы» во главе с президентом компании Аскаром Маминым с рабочей поездкой посетила Иран. В Тегеране руководителем ҚТЖ проведен ряд двусторонних встреч с главами ведомств и компаний транспортной отрасли.

В рамках реализации программы «100 конкретных шагов» по интеграции Казахстана в международные транспорт­но-коммуникационные потоки и созданию мультимодального транспортного коридора «Евразийский трансконтинентальный коридор» в ходе деловых переговоров с генеральным директором компании SocialSecurityInvestmentCompany (SHASTA) Сейед Мухаммад Реза Аятоллахи обсуждены вопросы совместного строительства терминала в морском порту Бандер-Аббас и объектов инфраструктуры по принципу сухого порта вблизи станции Инчебурун, находящейся на границе Туркменистана и Ирана. Данные терминальные проекты будут направлены на формирование логистических цепочек поставок и создание точек консолидации для транзитных и экспортных грузопотоков в портах Персидского залива.

В рамках рабочей поездки также прошли переговоры с генеральным директором компании RajaRailTransportationCo. С. Хасан Мусавинеджадом с участием президента компании PatentesTalgoS.A Карлосом Паласио Ориоль по поставке 200 пассажирских вагонов нового типа производства ТОО «Тұлпар-Тальго» для программы развития пассажирских перевозок в Иране.

В ходе встречи с генеральным директором железной дороги Исламской Республики Иран Мохсен Пур Сейед Агаи рассмотрены вопросы и намечены планы по доведению объема перевозок между Казахстаном и Ираном до 2,5 млн тонн в 2016 году. Стороны подтвердили намерения по созданию благоприятных тарифных условий для наращивания объемов перевозок по новой международной железнодорожной линии Казахстан – Туркменистан – Иран.

Обсуждены вопросы организации и пропуска контейнерных поездов из Китая в Иран на регулярной основе. Стороны с удовлетворением отметили первый в истории железных дорог Казахстана и Ирана пропуск контейнерного поезда из города Иву (КНР) в Тегеран (Иран). Протяженность маршрута – более 9 тыс. км, срок доставки грузов – 14 суток, что значительно меньше, чем по морю (до 30 дней). В ходе встречи рассмотрены вопросы активизации работы по привлечению российского экспорта в Иран через железнодорожную ветку Узень – Берекет – Горган.

Для обеспечения торговых потоков, в частности иранского экспорта продовольственных товаров на рынки Казахстана и России, достигнута договоренность по использованию парка рефрижераторных контейнеров АО «НК «Қазақстан темір жолы». Обсуждены также перспективы развития сотрудничества в сфере железнодорожного машиностроения, по экспортной поставке Иранской железной дороге 150 локомотивов серии Evolution, 70 пассажирских электровозов, 5 тыс. грузовых вагонов, рельсов и стрелочных переводов. По результатам переговоров подписан соответствующий протокол.

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