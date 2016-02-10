​Иранский вектор: рынки и возможности

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Глеб МАЛЫХ

Казахстанская делегация во главе с министром по инвестициям и развитию Асетом Исекешевым, побывав в Иране, провела встречи с рядом официальных лиц ИРИ и двусторонние переговоры с более чем 100 иранскими компаниями. Организованный казахстанской стороной бизнес-форум и торговая миссия собрали значительно больше бизнесменов, чем ожидалось: на эти бизнес-встречи в Тегеране съехалось более 1 000 представителей деловых кругов.

За два дня глава МИР РК Асет Исекешев встретился с вице-президентом ИРИ по науке и технологиям Сурной Саттари, министром иностранных дел ИРИ Мухаммадом Джавад Зарифом, министром промышленности, рудников и торговли Мухаммадом Реза Зарифом, министром сельского хозяйства и джихада Махмудом Ходжати, руководством крупного холдинга ШАСТА, а также представителями крупных компаний из 13 отраслей.

В целом по итогам торговой миссии казахстанский бизнес видит большие перспективы на рынке Ирана. Более того, через него можно выйти на такие страны, как Египет, Афганистан, Ирак. В свою очередь Иран рассматривает Казахстан как хаб по выходу на рынок России и Китая.

В ходе встреч с официальными лицами ИРИ были обсуждены воп­росы подготовки предстоящего официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Иран в конце апреля текущего года.

Вице-президент ИРИ Сурна Саттари акцентировал внимание на желании укреплять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитии стартапов, в космичес­кой сфере. Для обсуждения данного спектра вопросов достигнута договоренность о создании рабочей группы, в рамках которой будут работать в области науки, информационных технологий, космической деятельности, биотехнологий и медицинских услуг.

Стороны договорились об активизации работы по нескольким направлениям. В том числе – торговли и инвестициям. Для этого будут созданы 6 рабочих подгрупп: в области металлургии и ГМК, и пищевой промышленности, АПК, машиностроения, туризма и финансового сектора.

Второе ключевое направление – сотрудничество в сфере транс­порта и логистики.

Казахстанская сторона предложила Ирану наладить сотрудничество по производству растительного масла, экспорту зерновой и мясной продукции.

Кроме того, на встречах поднимались системные вопросы по увеличению частоты авиарейсов, скорейшего решения вопросов по проведению взаимных расчетов между банками двух стран в иностранной валюте, облегчению визового режима.

Министр Асет Исекешев встретился с руководством самых крупных промышленных компаний, финансовыми холдингами Ирана – SHASTA, Hegta, PhiliGroup, SunirGroup, компании MapnaGroup, Ghadir Invest, Sadid Industrial Group. Все они выразили интерес к совместному инвестированию в разработку месторож­дений золота, меди, железной руды, в проекты в сфере туризма, производства нефтехимической продукции, машиностроения, фармацевтики, мяса, растительного масла, фруктов.

Так, компания Kausha сообщила о начале реализации проекта по производству растительного масла в Алматинской области объемом инвестиций в 2,1 млн долларов и мощностью 20 тыс. тонн продукции в год. Кроме того, в рамках бизнес-форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «Казгео­логия» МИР РК и IMIDRO (Организация развития и реновации горнорудной промышленности Ирана). Согласно данному документу, предполагается создание казахстанско-иранских рабочих групп для подготовки и отбора инвестиционных проектов по геологоразведке и недропользованию на территории обеих стран. Также планируется создание совместного предприятия по геологоразведке с применением новейших технологий в области геофизики.

В рамках торговой миссии более 60 казахстанских производителей-экспортеров провели презентацию своей продукции и обсудили вопросы выхода на иранский рынок. Проведены встречи с 200 представителями иранских компаний, в ходе которых была представлена продукция машиностроительной, строительной, химической, фармацевтической, пищевой промышленности.

Проведена презентация по продвижению казахстанской железнодорожной техники. Состоялось более 10 встреч с руководством железных дорог Ирана, на которых обсуждены вопросы поставки на иранский рынок 70 электровозов компании ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты», 75 магистральных тепловозов ТОО «Локомотив Құрастыру Зауыты», рельсов ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» в объеме 130 тыс. тонн и 5 000 грузовых вагонов компании RAILWAYS SYSTEMS. Иранская сторона проявила заинтересованность в приобретении 1 000 пассажирских вагонов.

Одновременно проведены переговоры с крупными автомобильными дилерами Ирана, которые заинтересованы в приобретении до 1 000 единиц техники. Также достигнута договоренность по поставке энергетического и неф­тегазового оборудования, коммуникационного оборудования, продуктов питания.

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