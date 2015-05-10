Ирина Шейк надела роскошное свадебное платье

Всемирно известная модель Ирина Шейк предстала в роскошном свадебном платье на "Неделе свадебных платьев", которая прошла с 8 по 10 мая в Барселоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Day.az.
Как сообщают иностранные СМИ, с 5 по 10 мая Барселона превратилась в мировую столицу свадебной моды.
Международная выставка свадебной моды Barcelona Bridal Week 2015 – это ярмарка гламура, творчества и торжества, где испанские и международные модели представят свадебные предметы гардероба от ведущих дизайнеров и 200 брендов с пяти континентов.
На неделе свадебной моды презентовано более 500 коллекций свадебных платьев и костюмов для жениха, аксессуаров, а также нарядных коктейльных платьев и костюмов для гостей торжества: от винтажного стиля до самого провокационного и экстравагантного.
Неделю открыл показ ROSA CLARÁ, а закроет праздничное мероприятие CARLA RUIZ и показ PRONOVIAS.