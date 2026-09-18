«Ирисы» Клода Моне выставят на аукцион

Айман Аманжолова
корреспондент

Наследники семьи Шлюмберже выставят на торги картину Клода Моне «Ирисы» на аукционе Sotheby’s в Париже. Аукцион пройдет 22 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По оценкам специалистов, стоимость картины позднего периода творчества художника (1924–1925 годов) составляет от €22 млн до €30 млн (до 25 млн долларов).

«Ирисы» были созданы Моне в его усадьбе в Живерни. Ранее полотно никогда не выставлялось публично. Владелица полотна — Жанна Шлюмберже, супруга сооснователя крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger (ныне SLB) Марселя Шлюмберже, — хранила его в своей частной парижской резиденции. Картина сохранилась в безупречном состоянии — без лакового покрытия и дублирования холста.

Торги приурочены к 100-летию со дня смерти Клода Моне, которое отмечается в этом году. Эксперты Sotheby’s отмечают, что если «Ирисы» будут проданы по верхней планке эстимейта, сделка установит абсолютный рекорд стоимости для картин, проданных на аукционах во Франции.

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