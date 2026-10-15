Ирония соседства, или С легким иском

В нашем доме всего 55 квартир. Большинство первых жильцов заселились в него практически одно­временно, как только многоэтажку сдали советские строители, а наша семья переехала несколькими годами позже, когда я была ребенком. Можно сказать, что я росла вместе с домом: среди людей, которые знали друг друга по именам, помнили чужих детей еще в колясках и запросто заходили к соседям в гости. Конечно, без разногласий не обходилось, но двор был дружным.

Со временем жильцы менялись, а вместе с ними и характер соседских отношений. В какой-то момент оказалось, что общий адрес вовсе не гарантирует общность интересов. Особенно остро мы почувствовали это после жилищной реформы, когда создали объединение собственников имущества – ОСИ.

Жить в многоквартирном доме – особое искусство. В своей квартире каждый хозяин. Но крыша, подвал, коммуникации и подъезды – одни на всех. А значит, нужно договариваться, принимать решения, сообща содержать хозяйство и, что особенно важно, распоряжаться коллективными деньгами. И вот тут обнаруживается удивительное разнообразие характеров. Одни исправно платят взносы, считая свою миссию выполненной (и на этом спасибо!). Другие готовы тратить личное время, чтобы во дворе стало чище и уютнее. Третьи пытаются разобраться в финансовых документах, чтобы понимать, куда расходуются средства. А четвертым, кажется, сам процесс выяснения отношений доставляет куда больше удовольствия, чем возможный результат.

У нас страсти дошли до суда. Одна соседка предъявила иск другому жильцу, который добивался информации о расходовании денег из общего кошелька. Причиной стали его высказывания, которые истица сочла оскорбительными. Судебные заседания временами напоминали спектакль: эмоциональные монологи, взаимные упреки, слезы и неожиданные повороты сюжета. Судья проявил завидную выдержку, хотя некоторые реплики, видимо, удивляли даже его. В конечном счете стороны удалось склонить к примирению.

Казалось бы, пора вернуться к земным заботам: платежам, ремонту, подготовке к зиме. Но вскоре обсуждения вспыхнули снова, и даже последовали новые досудебные претензии. Градус эмоций порой таков, что им вполне можно было бы отапливать наш дом в холодные павлодарские зимы. Жаль, коммунальные службы пока не придумали способа использовать столь мощный источник энергии.

Но рассказать я хочу не о конфликтах, а о выборе. Недавно у нас появился новый «сосед»: утром я выглянула из окна и увидела на трансформаторной будке портрет Батырхана Шукенова. Знакомое лицо, теплая улыбка. Тот, чьи песни объединяли миллионы людей и продолжают звучать спустя годы после его ухода. Я даже представляю, как он исполняет свою знаменитую «Стоп, ночь», обращаясь к жильцам нашего дома: «Что тебе сказать? Как тебя понять?» Кажется, готовый девиз наших бесконечных споров.

Портрет написала соседка Наталья. Ее я, кстати, никогда не видела среди участников конфликтов. Вот ведь какая удивительная разница в том, куда люди направляют свою энергию. Можно годами доказывать собственную правоту, собирать претензии, вести переписку и ходить по судам. А можно однажды взять в руки кисть и оставить после себя то, что будет радовать других.

Разумеется, это не означает, что ради добрососедства следует молчать о проблемах. Общие деньги требуют прозрачности, общее имущество – заботы, а вопросы собственников – внятных ответов. Но отстаивать свои права и превращать жизнь окружающих в бесконечную череду конфликтов – все-таки разные вещи...