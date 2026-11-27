фото автора

В городе сложились давние традиции моржевания. Местный клуб моржей, основанный в 1961 году, – один из старейших в Казахстане. Сегодня в его рядах более 70 человек, многие круглый год купаются в Иртыше уже не одно десятилетие. В основном это люди старшего поколения. У них есть небольшая база неподалеку от набережной, где можно пере­одеться, согреться после купания, выпить чаю в компании единомышленников. Сами участники клуба называют себя «официальными» моржами.

В последние годы движение получило новый импульс благодаря социальным сетям. Павлодарцы, которые поначалу купались самостоятельно или небольшими компаниями, перезнакомились, создали чат в WhatsApp, где уже более сотни участников. Себя они в шутку называют «дикими моржами». Среди них немало молодежи, людей самых разных профессий. И вот в честь Дня моржа, который отмечается 24 ноября, представители обоих сообществ решили провести совместное мероприятие, пригласив на праздник духа и тела еще и единомышленников из соседнего Аксу.

31-летний руководитель праздничного агентства «Art Хаос» Юлия Джембетова окунается в Иртыш каждое утро перед работой. Началось все год назад с крещенского купания вместе с супругом. Теперь ее увлечение разделяют и родители.

– Я человек творческий, мне нужно было куда-то выплес­кивать свои эмоции. Здесь и нашла такую отдушину. Когда заходишь в холодную воду, получаешь невероятный заряд энергии, – рассказывает павлодарка.

69-летняя Мария Трутова на берегу Иртыша живет уже полвека и хорошо помнит времена, когда для обитателей прибрежного частного сектора река была неотъемлемой частью повседневной жизни. Мария Петровна как начала 27 лет назад окунаться в зимний Иртыш, так и продолжает это делать по сей день.

В этом году растущая популярность зимнего плавания побудила городские власти обратить внимание на потребности «дикого» сообщества. На пляже возле спасательной станции в старой части набережной, где традиционно купаются моржи, установили раздевалки, два закрытых домика для переодевания, оборудовали настилы для подхода к воде. Домики пока не отапливаются, но моржи наде­ются решить и этот вопрос.

Раздевалки появились и на набережной Аксу, рассказал представитель местного сообщества 44-летний Руслан Сыз­дыков. Мастер кожевенного ремесла, художник, автор стихов, он поначалу бросил вызов самому себе: неужели другие могут, а он нет? Теперь моржевание для него – это еще и источник вдохновения:

– Посмотрите, какая красота вокруг! Нет ни одного хмурого­ человека, все улыбаются. Конечно, это вдохновляет на творчество.

Моржи понимают, что это увлечение подходит не всем, и никого не уговаривают вступать в свои ряды. Но новичков всегда поддержат. Сложился даже своеобразный институт наставничества: тот, кто привел нового участника, как минимум месяц помогает ему освоиться. Начинать закаливание опытные моржи рекомендуют еще в августе-­сентябре, а врачи советуют учитывать состояние здоровья и предварительно проконсультироваться со специалистом.

Между тем старейший клуб восстанавливает историю движения. По сохранившимся фотографиям 1960–1980-х годов с помощью соцсетей энтузиасты пытаются установить имена моржей, разыскать их родственников, собрать воспоминания. И пока одни восстанавливают прошлое, другие пополняют новыми кадрами летопись павлодарского моржевания. А объе­диняет их все тот же Иртыш.