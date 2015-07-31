Иса Акбербаев хочет драться с Роем Джонсом

Перспективный казахстанский тяжеловес Иса Акбербаев следующий бой планирует провести 31 октября в Гамбурге (Германия), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
По информации матчмейкера боксера – Марио Поковитца, команда казахстанского боксера в качестве соперника хотела бы видеть легендарного американского экс-чемпиона Роя Джонса-младшего.
У 46-летнего Джонса, все еще мечтающего завоевать престижный титул в 90,7 кг, на ближайшее время назначено сразу три поединка – 15 и 29 августа, а также 12 сентября.
Стоит отметить, что Акбербаев получил внеплановый отпуск в связи со срывом очередного поединка, который был намечен на 21 сентября в Лондоне (Англия).