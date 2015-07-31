Иса Акбербаев хочет драться с Роем Джонсом

Спорт
Айдар Утешев
Фото с сайта sk-sport.kz
Перспективный казахстанский тяжеловес Иса Акбербаев следующий бой планирует провести 31 октября в Гамбурге (Германия), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации матчмейкера боксера – Марио Поковитца, команда казахстанского боксера в качестве соперника хотела бы видеть легендарного американского экс-чемпиона Роя Джонса-младшего.

У 46-летнего Джонса, все еще мечтающего завоевать престижный титул в 90,7 кг, на ближайшее время назначено сразу три поединка – 15 и 29 августа, а также 12 сентября.

Стоит отметить, что Акбербаев получил внеплановый отпуск в связи со срывом очередного поединка, который был намечен на 21 сентября в Лондоне (Англия).

Популярное

Все
Подпортил репутацию
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Второй шанс на жизнь
Три Гран-при из Алании
Лингвистические парадоксы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Партия «Әділет» заявила о своей поддержке реформ Главы государства
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
Новая партия, новые принципы: как прошел первый съезд «Әділет»
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
Весенний триумвират
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад

Читайте также

Astana Team заняла первое место на международном турнире по…
Казахстан выступит на Гран-при по фехтованию в Шанхае
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]