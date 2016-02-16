​Исчезает популяция пингвинов

526
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Слишком длительные поиски питания меняют брачное поведение пингвинов. Молодые особи часто умирают от голода, многие из них оставляют яйца. В феврале 2011 года численность популяции этих птиц на мысе Денисон, находящемся в море Содружества, составляла 160 тыс. Сейчас там осталось в живых порядка 10 тыс. особей.

Если айсберг не переместится на другое место, то в ближайшие 20 лет популяция пингвинов на мысе исчезнет, предупреждают ученые. Из-за изменений местных климатических условий в Антарктиде, отмечают специалисты, ледяной покров увеличивается в отличие от Арктики, где он сокращается.

Дефицит питьевой воды

Ученые из Университета Твенте в Нидерландах оценили долю населения Земли, страдающую от нехватки пресной воды. Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Science Advances, а кратко о них сообщается на сайте The New York Times.

Как отмечается в докладе, половина из испытывающих дефицит воды людей проживают в Индии и Китае, остальные – в Австралии, Бангладеш, Пакистане, Нигерии, Мексике и на юго-западе США (Калифорния, Техас и Флорида).

Всего с серьезными проблемами из-за нехватки воды регулярно (не менее одного месяца в год) сталкиваются примерно две трети населения (около четырех миллиардов человек) планеты (на Земле в настоящее время проживают более 7 млрд человек). Ранее ученые полагали, что от нехватки воды страдают лишь 1,7–3,1 млрд землян. В своем исследовании специалисты использовали компьютерную модель.

Иран обойдется без доллара

Иран согласен вести расчеты за поставляемую на мировые рынки нефть не только в евро, но и в китайских юанях, а также в других сильных валютах. При этом он отказывается от доллара США. По словам исполняющего обязанности зам­министра нефти Масуда Хашемиана Эсфахани, которого цитирует РИА «Новости», государство не хочет зависеть от американской валюты и ее циркуляции в мире.

О намерении Ирана отказаться от доллара при торговле нефтью и перейти на евро первоначально стало известно еще 5 февраля. Тогда источник Reuters сообщил, что контракты с расчетами в европейской валюте уже подписаны с французскими корпорациями Total и Litasco, а также с испанской Cepsa.

Напомним, 17 января США и Евросоюз объявили о снятии санкций против Ирана. И теперь Исламская Республика намерена продавать за рубеж миллион баррелей нефти в день.

Вирусу объявлена война

Власти Бразилии направили более 200 тыс. воен­ных ВМС, ВВС и сухопутных войск на борьбу с распространением вируса лихорадки Зика, сообщает издание Times. Распределение военнослужащих по всей территории государства стало частью «войны» с вирусом, объявленной президентом страны Дилмой Роуссефф.

Правительство сообщило, что солдаты в сопровождении медицинских работников и сотрудников специальных групп по борьбе с комарами будут обучать население тому, как обезопасить себя от заражения в районах распространения вируса. Военнослужащие должны посетить порядка трех миллионов домов в 356 городах и деревнях и вручить жителям информационные буклеты, при этом предоставив короткую консультацию.

Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь, которая передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

