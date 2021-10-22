Свежий выпуск
Исчезающая красота
Раушан Шулембаева, Алматы

На выставке, разместившейся в галерее Art Galaxy Alma-Ata, можно увидеть многие виды членистоногих, которые приз­наны редкими или уже исчезнувшими в дикой природе. К примеру, гигантского 20-сантиметрового жука Titanus giganteus и самую крупную в мире дневную бабочку – птицекрылку королевы Александ­ры (Ornithoptera Alexandrae). Образцы этой красивой бабочки украшают лишь 4 коллекции в мире.

– Крупнейший среди известных жуков Titanus giganteus обитает в Амазонии, – сообщил приглашенный на выставку старший научный сотрудник Института лесоведения РАН энтомолог Александр Петров. – Такого гиганта сегодня встретишь редко, так как жук исчезает из-за вырубки лесов.

Птицекрылка королевы Александры заслуживает внимания не только из-за размеров (размах крыльев самки может достигать 25–26 см), но и потому, что она причислена к вымирающему виду, и коллекционеры считают ее самым ценным экспонатом среди бабочек. Неудивительно, что на выставку ее привезли в сопровождении охраны.

Интересна история названия птицекрылки. Первым европейцем, случайно обнаружившим бабочку в 1906 году, был зоолог Алберт Стьюарт Мик, который собирал коллекцию для лорда Ротшильда. Итак, ­зоолог выстрелил, как он думал, в маленькую птицу (для такой стрельбы использовались семена горчицы или самая мелкая дробь). Каково же было его удивление, когда сверху плавно опустилась подстреленная бабочка. «Птицекрылка!» – воскликнул он. А вторую часть наз­вания «королева Александра» добавил лорд в честь супруги короля Великобритании. Бабочка – это эндемик острова Новая Гвинея, причем обитает в ограниченном ареале лишь одной провинции – Оро. Она запрещена к отлову, продаже и вывозу из страны.

Следующая героиня – бабочка-траурница из Казахстана – также стала редкостью. По мнению Александра Петрова, это происходит из-за того, что поля обрабатывают химикатами. «Не только бабочек, но пчел, шмелей и других насекомых становится меньше», – добавил он.

Выставка интересна еще тем, что представила новый вид короеда, который водится в Казахстане и до сих пор не изу­чен учеными. В 30-х годах прошлого века энтомолог Владимир Старк писал, что у него есть неизвестный жук, сильно залитый клеем, поэтому он не мог его описать.

– Я специально ездил в Санкт-Петербург, чтобы увидеть залитого клеем жука, – продолжил Александр Валентинович. – Это оказался неизвестный короед из Казахстана.

Он также сообщил, что хозяйка коллекции – энтомолог, писательница и поэтесса Карина Сарсенова. По его словам, в мире мало кто может похвастаться коллекцией в такой же замечательной сохранности, как у нее. Например, в музее в Вене он видел коллекцию бабочек, где тоже есть «королева Александра», но в плохом, потертом состоянии. Алматинцы же имеют уникальную возможность любоваться и этой бабочкой, и другими исчезающими насекомыми, окрашенными природой в невероятно красивые цвета.

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