Исчезающую профессию в Казахстане назвал вице-министр

О быстро теряющих актуальность из-за развития автоматизации профессиях рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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"Актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение пяти лет. Если буквально 10 лет назад полученных знаний и навыков хватало на 15 лет работы, то в век цифровизации и открытия новых технологий навыки и знания быстро устаревают", – сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.
Наибольшему риску автоматизации, по его словам, подвержены профессии, предполагающие рутинную деятельность. При этом по данным профессиям есть риски не только устаревания знаний, но и исчезновения вообще. В качестве примера он привел кондукторов в общественном транспорте.
"Политика в сфере образования и занятости должна учитывать особые характеристики каждой возрастной группы населения. В будущем значительную роль на рынке труда будут играть поколение "Миллениалы" и "Поколение Z", – отметил спикер.
"Они характеризуются высоким уровнем цифровой грамотности, быстрым переходом к гибким формам занятости и готовностью уделять большее время образованию. Поэтому мы должны быть системно готовы к быстро меняющимся потребностям в части предъявляемых навыков и знаний", – заключил Е. Биржанов.