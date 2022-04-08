Исчезнувшую 14 лет назад гражданку Узбекистана нашли в Казахстане

Без вести пропавшую гражданку Узбекистана нашли полицейские в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции на территории столицы нашли без вести пропавшую 39-летнюю гражданка Узбекистана.

Установлено, что родные женщины, проживающие в соседней республике, разыскивают ее с 2008 года.

Со слов разыскиваемой, она приехала на заработки в город Алматы. После чего длительное время работала в Шымкенте и Кызылорде. Женщина рассказала, что потеряла документы и не могла выйти на связь с родственниками.

Все эти годы женщина занималась чем придется, трудилась домработницей, убирала помещения и кафе. С июля 2021 года она проживала в Нур-Султане на съемных квартирах.

В настоящее время сотрудники миграционной службы выдали временный документ гражданке Узбекистана. В течение месяца женщина сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и вернуться на родину.