Исекешев вводит новые виды борьбы с коррупцией в акимате

Политика
Аким Астаны Асет Исекешев поручил вести видеонаблюдение за встречами представителей акимата и предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичной мэрии.
Градоначальник на заседании Межведомственной комиссии по вопросам усиления борьбы с коррупцией отметил формальный подход руководителей управлений к реализации антикоррупционной политики, поручив им принять действенные меры.
В числе антикоррупционных мер – сокращение административных барьеров и проведение анализа всех государственных услуг, оказываемых акиматом, обеспечив их прозрачность и публичность.
Кроме того, для руководителей структурных подразделений столичного акимата установлены новые требования по организации работы с представителями бизнеса. Так, в целях снижения коррупционных рисков на стадиях проведения тендеров и подписания актов выполненных работ по вопросам выделения земельных участков и всего процесса строительства аким поручил на первых этажах в зданиях акимата и в подведомственных структурах организовать специальные помещения. Комнаты должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения и звукозаписывающими устройствами. Только в таких помещениях должны теперь проходить все встречи с предпринимателями, на которых обязательно присутствие комиссии. Таким образом исключаются индивидуальные контакты.
В то же время руководителям всех структурных подразделений акимата запрещено принимать в своих кабинетах субъектов предпринимательства для подписания документов. Аким также запретил любые встречи с победителями тендеров в нерабочее время.
Аналогичную работу по усилению борьбы с коррупцией аким города поручил провести руководителям на своих предприятиях, в том числе ГКП "Астана су арнасы", ГКП "Фонд коммунальной собственности", ГКП "Городская недвижимость", АО "Астанаэнергосервис", АО "Астанатеплотранзит", АО "Астана-РЭК" и др.
"Первые руководители будут лично отвечать за факты нарушения антикоррупционного законодательства в курируемом ими государственном органе", – подчеркнул аким.
Градоначальник на заседании Межведомственной комиссии по вопросам усиления борьбы с коррупцией отметил формальный подход руководителей управлений к реализации антикоррупционной политики, поручив им принять действенные меры.
В числе антикоррупционных мер – сокращение административных барьеров и проведение анализа всех государственных услуг, оказываемых акиматом, обеспечив их прозрачность и публичность.
Кроме того, для руководителей структурных подразделений столичного акимата установлены новые требования по организации работы с представителями бизнеса. Так, в целях снижения коррупционных рисков на стадиях проведения тендеров и подписания актов выполненных работ по вопросам выделения земельных участков и всего процесса строительства аким поручил на первых этажах в зданиях акимата и в подведомственных структурах организовать специальные помещения. Комнаты должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения и звукозаписывающими устройствами. Только в таких помещениях должны теперь проходить все встречи с предпринимателями, на которых обязательно присутствие комиссии. Таким образом исключаются индивидуальные контакты.
В то же время руководителям всех структурных подразделений акимата запрещено принимать в своих кабинетах субъектов предпринимательства для подписания документов. Аким также запретил любые встречи с победителями тендеров в нерабочее время.
Аналогичную работу по усилению борьбы с коррупцией аким города поручил провести руководителям на своих предприятиях, в том числе ГКП "Астана су арнасы", ГКП "Фонд коммунальной собственности", ГКП "Городская недвижимость", АО "Астанаэнергосервис", АО "Астанатеплотранзит", АО "Астана-РЭК" и др.
"Первые руководители будут лично отвечать за факты нарушения антикоррупционного законодательства в курируемом ими государственном органе", – подчеркнул аким.