Исхар Курбаев выиграл «бронзу» ЧМ по борьбе в Астане

Накануне Исхар Курбаев начал выступление на чемпионате с победы над японцем Кагеторой Окамото.

Фото: НОК

На чемпионате мира по борьбе среди взрослых, который проходит в спортивном комплексе «Барыс Арена» в Астане, сборная Казахстана завоевала первую медаль турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Представитель национальной сборной по греко-римской борьбе Исхар Курбаев, выступающий в весовой категории до 55 кг, занял третье место. В поединке за бронзовую медаль казахстанский борец одержал победу над представителем Индии Лалитом Лалитом.

Отметим, летом этого года оба спортсмена встречались в поединке за бронзовую медаль рейтингового турнира в столице Венгрии. Тогда Курбаев также оказался сильнее, одержав победу со счётом 18:10.

Накануне Исхар Курбаев начал выступление на чемпионате с победы над японцем Кагеторой Окамото. В 1/8 финала он одолел Ихтиёра Ботирова из Узбекистана, а в четвертьфинале уверенно победил чемпиона Европы, представителя Молдовы Артёма Деляну.

Напомним, 23-летний Исхар Курбаев ранее становился чемпионом Азии среди спортсменов до 23 лет, завоевал серебряную медаль чемпионата мира U23, а также выиграл чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет.