Ищем талисман

Маскотом может стать одушевленный или неодушевленный персонаж, наиболее полно отражающий тематику предстоящего мероприятия и особенности культуры нашей страны.

По информации пресс-службы АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», работы принимаются в течение месяца – с 20 мая по 20 июня 2014 года – на электронный адрес конкурса: [email protected]. Из присланных дизайн-проектов жюри выберет 7 лучших. Затем они будут выставлены на всенародное голосование, которое пройдет на специальном сайте. Оно и определит победителя.

Победитель конкурса заключит договор с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на разработку брендбука маскота. Условия участия описаны в Положении о конкурсе, которое размещено на сайте национальной компании: www.expo2017astana.com. Ответы на возникшие вопросы можно получить, написав по адресу: [email protected].

Гуля СЕЙСЕМБАЕВА, Астана