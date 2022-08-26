Ищи работу на ярмарке

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Любовь Доброта

Ярмарка вакансий для молодежи прошла в одном из жилых массивов Шымкента.

Конституция страны гарантирует всем казахстанцам право на труд. Возможность выбрать подходящую работу выпускникам вузов, колледжей и безработной молодежи предложили на ярмарке вакансий под названием «Информационный караван молодежи от молодежи». Ее проведение Молодежный ресурсный центр управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента приурочил ко Дню Конституции.

На этот раз ярмарка прошла в населенном пункте Тогыс. Раньше это был пригород Шымкента, а теперь – городская территория. Но предприятий здесь практичес­ки нет, так что шансов трудоустроиться по месту жительства очень мало. Молодые специалисты готовы ехать в любую точку города на работу, лишь бы она была стабильной и хорошо оплачиваемой.

Подспорьем в трудоустройстве молодых являются государственные программы, к примеру, такие как «Общественная работа», «Молодежная практика». Возможность трудоустроиться по этим направлениям предоставляется также молодым людям, не имеющим высшего или среднего специального образования. Они могут пройти обучение на курсах, выбрав для себя подходящую профессию из предлагаемого списка, и, получив сертификат, приступить к работе.

Организаторы ярмарки соб­рали в одном месте всех, кто может ответить на вопросы молодежи об условиях участия в госпрограммах занятости. Чаще всего молодых людей интересует, как получить грант для занятия предпринимательством, как решить проблему жилья молодой семьи.

Всех, кто пришел на ярмарку, консультировали специалисты центра занятости населения, представители Отбасы банка и молодежного ресурсного цент­ра. Тут же на ярмарке предприятия и организации города предложили вакансии и озвучили требования к кандидатам на то или иное рабочее место. Потенциальные работодатели и претенденты на занятие вакантных должностей активно обменивались контактами, назначали время встречи для собеседования и заключения трудовых договоров.

– Наш проект направлен на снижение доли молодежи категории NEET, – говорит руководитель молодежного ресурсного центра Магжан Исахов. – Подобные ярмарки вакансий будут охватывать все отдаленные населенные пункты четырех районов Шымкента. Такая форма их проведения удобнее для тех, кто в активном поиске работы, не требует дополнительных затрат на дорогу. Многие приш­ли с родителями, что только подчеркивает серьезность намерений найти работу. Любое предложение тут же можно обсудить с близкими, задать все вопросы и при необходимости принять решение.

Ярмарки вакансий в Центре занятости населения Шымкента считают действенным инст­рументом для поиска дела по душе и трудоустройства. В этом году при их помощи постоянную работу смогли получить около 3 700 молодых специалистов.

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